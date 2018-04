José María Rodríguez, ex combatiente de Malvinas de Bariloche, sostiene que no se siente bien compartiendo un acto con las fuerzas armadas en la evocación de la guerra del atlántico sur.

Mencionó que pudo reconocer que el hecho de la guerra en si mismo, le produce un malestar desde que regresó a las islas en 2014.

Por ese motivo, decidió realizar una conmemoración particular, en compañía de otro ex soldado.

