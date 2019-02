Conflicto por venta de lotes de un predio rural

El Sub Secretario de Planificación de Patagones, Juan Carlos Rica, fue consultado sobre la advertencia que dio a conocer el municipio sobre la compra de lotes en proximidades del club de golf.

El funcionario mencionó que en lo que se conocía como la zona de “la virgencita”, a 500 metros del golf, en dirección a La Baliza, se ofrecen terrenos en las redes sociales.

Reseñó la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires que data de 1976, que establece que la extensión de un ejido urbano debe resolverla el gobierno provincial, no el municipio del lugar.

Por lo tanto, por encontrarse ese sector fuera de la zona urbana, no se puede programar el loteo de un predio rural, sin la autorización de la gobernación.

“Quienes compren en esa condición nunca van a poder acceder a la escritura”, advirtió Rica.

