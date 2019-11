Conflicto del transporte: mañana vence la conciliación obligatoria

En el horizonte no se vislumbra una solución al conflicto del transporte en la provincia, y mañana vence la conciliación obligatoria, por lo que, si no se reincorporan los 150 choferes despedidos, UTA (Unión Tranviarios Automotor) podría volver a las medidas de fuerza. “Ellos siguen con la postura de no reintegrar a los 150 compañeros despedidos, por lo que vamos a esperar la audiencia de mañana para ver cuáles son los pasos a seguir. Han planteado la situación económica de las empresas, hay un aumento que se estaría firmando a nivel nacional de un acuerdo paritario del 21%. Ellos plantean que no están en condiciones de afrontar el aumento y mucho menos el pago de las remuneraciones de diciembre, y está la posibilidad latente de que haya más despidos. Pasamos a un cuarto intermedio hasta mañana para ver cómo se resuelve esta situación. Si en la audiencia de mañana al mediodía no hay una solución las partes quedan liberadas y cada uno va a evaluar los pasos a seguir”, deslizó César González, secretario general de UTA Tucumán.