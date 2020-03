Confirmaron dos nuevos casos de dengue en Concepción del Uruguay 

El Director del Hospital, Pablo Lombardi , precisó que los pacientes se encuentran en buen estado de salud, que no han tenido complicaciones con respecto al desarrollo de la enfermedad y por ende evolucionan en forma satisfactoria

Recalcó Lombardi que no hay que dejar pasar el tema dengue , y que es fundamental que se siga insistiendo en las medidas de prevención para poder erradicar el mosquito que es vector de la enfermedad”. Pidió que se mantengan limpios los terrenos, descacharrizar, o los objetos donde el agua quede estancada, donde mosquitos ponen los huevos para desarrollar larvas y nuevos mosquitos, usar repelentes, etc