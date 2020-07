Confirman que ahorristas no deben pagar aumentos en los planes de ahorro

El Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo, remarcó que, quienes pagaron los planes de ahorro y sufrieron un incremento desmedido en las cuotas, no deben pagar más de lo que estableció la Justicia, sin importar lo que digan las empresas, ya que está vigente una medida cautelar. “Les pido que tengan paciencia a los tomadores de crédito bajo las presiones que están viviendo, porque la cautelar está en vigencia plena. Hay una orden de la Justicia, que lo dictó la jueza y lo reafirmó la Cámara en Tucumán, que hay una medida cautelar por la que las empresas financieras, que son las que venden los planes de autos, no pueden quitar el auto ni aumentar la cuota. Para ayudar a los damnificados hicimos este amparo colectivo e hicimos un simulador en nuestra web, para que la gente sepa que si hoy quiere pagar tal cuota, cuánto corresponde pagar y no lo que las empresas pretenden cobrar”, explicó el ombusdman al programa El Equipo Nacional.

