Confirman el juicio oral por el intento de femicidio de Fátima Aparicio

Fátima Aparicio vivió un calvario cuando se enteró que la defensa de Luis Rondón, su expareja que intentó matarla en junio pasado, pidió que se realice un juicio abreviado (que consigna penas de uno a seis años de prisión), lo que aparentemente iba a ser aceptado por la Fiscalía. Sin embargo, una protesta de la organización Mumala y la oposición de la víctima lograron que se confirme que el juicio oral y público se confirme para este viernes. “Es una baja de la pena ya que no hay mérito para pedir un juicio abreviado, que se pide cuando no hay pruebas suficientes. Acá tenés todas las pruebas, 80 testigos de todo lo que pasó y de lo que estaba viviendo. La Fiscalía de Salta envió todo el expediente que había allí para que la Justicia tucumana lleve a cabo el juicio que corresponde y dicte la condena que corresponde. En este caso, para abaratar esos costos que no iban a ser necesarios, se le baja la calificación a lesiones graves. Es inaudito lo que está pasando, directamente me tengo que mudar a otro país porque no permitir que la Justicia deje libre a un femicida. Se le cumple la preventiva el mismo día del juicio, el 9 de diciembre. Podría salir en libertad ese mismo día”, comentó Fátima cuando todavía no era seguro que se realice la audiencia oral y pública.

