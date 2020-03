Confermano nove casi nuovi. Il numero complessivo di contagiati sale a 65

Ieri, il Ministero della Salute ha informato che i casi di Covid-19 nel nostro paese salgono a 65. Dei nove casi nuovi, cinque appartengono alla città di Buenos Aires, tre alla provincia del Chaco ed uno alla provincia di Buenos Aires. Il Ministero ha comunicato che per quanto riguarda i nuovi contagi, 8 persone si erano recate nelle zone a rischio e l’altra persona, medico nella provincia del Chaco, è stata contagiata da un paziente.

La stessa fonte ha informato che per ora non si registra trasmissione comunitaria e che l’Argentina si trova nella fase di contenzione dell’epidemia. Finora il bilancio in Argentina è di due morti a causa di coronavirus. Il primo caso è stato confermato il 4 marzo.

Il governo argentino continua a prendere misure per contenere la pandemia di coronavirus. Ieri, il governo ha concesso 14 giorni di congedo a tutti i lavoratori che non prestano servizio in aree critiche come quella sanitaria. Inoltre, si raccomanda alle imprese del settore privato di ridurre la presenza di dipendenti e di approfondire il telelavoro. Ieri è stato lanciato un programma di “trasporto salutare” per decomprimere la situazione nella metropolitana, autobus e treni nell’area metropolitana di Buenos Aires.

Il governo della capitale argentina ha dato libertà di parcheggio in tutta la città per promuovere l’uso delle macchine. Occorre rilevare che la capitale argentina è il posto dove si concentra la maggior parte dei casi confermati di Covid-19 nel paese.

Ieri, è partita la sospensione delle lezioni a tutti i livelli educativi ed è stato annunciato che vi saranno programmi educativi nei media pubblici.