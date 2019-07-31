Condición de rutas, caminos y pasos internacionales

DEFENSA CIVIL INFORMA SEGÚN DATOS BRINDADOS POR POLICÍA TURÍSTICA Y VIALIDAD NACIONAL.
* PASO FRONTERIZO PEHUENCHE* CERRADO HASTA NUEVO AVISO.
* PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR: ABIERTO
ESTADO DE RUTAS:
TRANSITABLES, CON MÁXIMA PRECAUCIÓN VELOCIDAD REDUCIDA POR PRIMER CONGELAMIENTO, HIELO NEGRO EN LA CALZADA
*RUTA 173 *(CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
*RUTA 143 *(MENDOZA): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
RUTA 146 (COLONIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
*RUTA 153 *(MONTE COMAN/ CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
RUTA 40(EN LA ZONA DEL SOSNEADO MÁXIMA PRECAUCIÓN PERSONAL TRABAJANDO EN EL LUGAR (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
*RUTA 222″ (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS
*RUTA 144″ (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE