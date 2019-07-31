PASOS FRONTERIZOS MENDOZA

Condición de rutas, caminos y pasos internacionales

Paso Pehuenche- viento blanco

DEFENSA CIVIL INFORMA SEGÚN DATOS BRINDADOS POR POLICÍA TURÍSTICA Y VIALIDAD NACIONAL.

* PASO FRONTERIZO PEHUENCHE* CERRADO HASTA NUEVO AVISO.

* PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR: ABIERTO

ESTADO DE RUTAS:

TRANSITABLES, CON MÁXIMA PRECAUCIÓN VELOCIDAD REDUCIDA POR PRIMER CONGELAMIENTO, HIELO NEGRO EN LA CALZADA

*RUTA 173 *(CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

*RUTA 143 *(MENDOZA): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

RUTA 146 (COLONIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

*RUTA 153 *(MONTE COMAN/ CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

RUTA 40(EN LA ZONA DEL SOSNEADO MÁXIMA PRECAUCIÓN PERSONAL TRABAJANDO EN EL LUGAR (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

*RUTA 222″ (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS

*RUTA 144″ (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE

 

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