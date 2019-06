Condenaron a 11 años de prisión el ex sacerdote Cristian Vázquez

El Tribunal de Juicio Oral del Distrito Norte, condenó al ex sacerdote Cristian Vázquez por el abuso sexual de una menor de 13 años, a la pena de 11 años de prisión. Dos abusos simples y uno agravado por acceso carnal, son los hechos que los jueces entendieron que fueron probados.

Los jueces Daniel Borrone, Juan José Varela y el Dr. Eduardo López en la presidencia, luego de emitir emitieron el histórico veredicto, ordenaron la inmediata detención de Vázquez, quien fue entregado al Servicio Penitenciario.

El abogado querellante, Dr. Francisco Ibarra,tras el fallo dijo “estamos muy contentos por la tarea realizada, es un fallo ejemplar con una sanción contundente, 11 años de prisión y asimismo la detención inmediata”.

Sobre la inmediata detención de Vázquez, el Dr. Ibarra agregó, “seguramente se ha valorado que el imputado sobre la base de un pedido de detención, ya que en la indagatoria indicó que no tenía residencia ni medio de vida alguno en la provincia, es considerado riesgo procesal que no tenga arraigo en la ciudad o familia, lo que garantiza que no se pueda profugar”.