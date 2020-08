Córdoba: “Estas obras buscan mejorar la oferta turística de nuestros atractivos”

En esta jornada el Gobierno de Santa Cruz firmó un convenio con el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación para la concreción de ocho obras de infraestructura turística, sumándose de esta manera al Programa Nacional Cincuenta Destinos Turísticos.

Al término del encuentro de la gobernadora Alicia Kirchner con el ministro Matías Lammens y del cual participaron también el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba indicó que desde el Gobierno Nacional y en la búsqueda de la reactivación y como medidas para afrontar esta situación de pandemia por el COVID – 19, se lanzó el Plan Nacional Cincuenta Destinos Turísticos. “El mismo consiste en la concesión de obras de infraestructura y en el caso de la provincia de Santa Cruz, tenemos designadas ocho obras que fueron propuestas por los distintos municipios y en este caso entran la Laguna Azul de Río Gallegos; La Lobería en Caleta Olivia; Huella de Glaciares es un producto que queremos posicionar fuertemente junto a la Ruta 41 para hacer una complementación del lado oeste de la provincia además del Glaciar Perito Moreno; y Lago Posadas”, detalló.

“Estas obras buscan mejorar la oferta turística de nuestros atractivos”, recalcó.

Al ser consultada sobre el inicio de las obras, la titular de la Cartera de Producción, señaló que en un par de meses cuando se finalice con la cuestión administrativa y licitaciones, se dará comienzo a las mismas.

Por otra parte, anticipó que el próximo jueves, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Turismo y Deportes que encabeza el ministro Matías Lammens se anunciará la prórroga del APTUR que es el fondo de auxilio para prestadores turísticos. “Nosotros solicitamos que El Chaltén sea incorporado en esa asistencia nacional y planteamos la necesidad de contemplar de alguna manera particular a los trabajadores temporales sobre todo en las localidades de El Calafate y El Chaltén porque no pudieron ser alcanzados por planes específicos por parte del Gobierno Nacional”, precisó.

En ese contexto, destacó que el pasado domingo se lanzó Santa Cruz Protege que tiene dos herramientas, por un lado tiene un aporte no reintegrable para la unidad económica y tratando de sostenerla en el tiempo, y por otra parte, una asistencia al trabajador y comercio con un paralelismo del ATP nacional en función de mantener los empleos o puestos de trabajo. “Hoy estuvimos en conversaciones con el secretario de turismo de El Calafate y con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos. Son herramientas que proponemos para sostener uno de los sectores más importantes de la economía provincial”, remarcó.