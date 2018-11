Con vehículos nuevos y trabajo coordinado implementan el SAME en Patagones

El secretario de Salud de Patagones Marco Tripode informó que el hospital Pedro Ecay recibió una ambulancia de parte del programa SAME bonaerense, que se implementó también en esa localidad.

“Para los usuarios no habrá grandes diferencias porque ese servicio de emergencia ya lo tenemos, pero ahora hemos recibido una ambulancia nueva totalmente equipada y otra con algunos kilómetros para Villalonga”, afirmó.

No obstante destacó que lo mejor más allá de los vehículos es la articulación del personal mediante un protocolo con otras instituciones, como bomberos, policía y defensa civil.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/02143343/VIEDMA-MARCOS-TRIPODI.mp3