Con nuevas generaciones, pero con la misma sangre Riff toca en Santa Fe

Con los históricos Vitico y JAF, más los hijos de Pappo y Oscar Moro, Luciano Napolitano y Juanito Moro, el cuarteto tocará este sábado en Tribus Club de Arte, en Santa Fe, desde las 21. Vitico, una de las leyendas del rock nacional, habló con LT14 Nacional Paraná y contó cómo se conformaron con los hijos de Pappo y Moro, para volver a los escenarios con la misma impronta musical. El músico rememoró anécdotas y comparó los estilos de los hijos con sus padres. “Esto también es un experimento sobre genética y cromosomas porque tanto Juanito como Luciano por momentos me hablan, se ríen o me dicen lo mismo que me habrían dicho cada uno de los padres hace más de 30 años”, expresó.