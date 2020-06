Con la usurpación de campos de pastoreo, se hizo el Parque Eólico

Si en principio, lo que estamos viendo es que no se está reconociendo una situación muy concreta, la ocupación del campo de pastoreo tradicional de la familia Cárdenas Ragñileo del paraje Bajada Colorada y Cerro Orqueta ubicada entre Picún Leufú y Piedra del Águila, a cinco kilómetros de la Ruta 237, que es una familia de crianceros que durante todo este proceso que se fue realizando por el parque eólico básicamente fue invisibilizada, esta es una situación que pasa a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén en donde muchas familias crianceras que están viviendo en distintas zonas rurales, cuando llega el momento de hacer un estudio de impacto ambiental o algún emprendimiento básicamente no se las toma en cuenta muchas veces porque no tienen los papeles supuestamente al día y demás que no es este caso, pero además no se toma tampoco en cuenta la ocupación histórica, hay muchísimas familias que han tenido una vida rural y que generación tras generación esas tierras han sido trabajadas y por supuesto con la producción principalmente de ganado caprino y bueno la verdad es que asombra como avanzan los proyectos a veces que se presentan que no digo que este mal pero que realmente preocupa se invisibilice a las familias y básicamente hablen los estudios de impacto ambiental como si allí no hubiera nadie, y hay familias, hay gente y personas que están viviendo ahí y que se ven afectadas por todo este tipo de emprendimientos que ocurren y la verdad que el hecho de que ni siquiera se las toma en cuenta sorprende. Además, la familia Cárdenas Ragñileo también hay que destacar tiene incluso varias pruebas de esa ocupación actualizada hasta el año pasado y es una familia de crianceros y bueno ejerce tradicionalmente un uso tradicional des estas tierras desde finales de 1890, entonces cuando uno ve esta situación ve el avasallamiento, pero además la falta de previsión de los las vecinas de la provincia del Neuquén que tienen una vida rural…

Así lo relato, al Regreso Informativo de la tarde, Ayelén Gutiérrez, presidenta del bloque del Frente de Todos