Con la nueva variable de contacto estrecho se hisopa un 30% por ciento menos

Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de Paraná, informó que existe una nueva variable, la cual se trata del diagnóstico por contacto estrecho (sin necesidad de ser conviviente). Es decir que si alguien mantuvo contacto con una persona que es positiva de COVID 19, también se la considera positiva, por lo cual el hisopado no se realiza al presentar los síntomas compatibles con coronavirus. En este sentido, indicó que se hisopa menor porcentaje de pacientes. “Esta nueva variable reduce en un 30 a 40 por ciento la necesidad de hisopar, es decir que en la actualidad se hisopa a un 60 por ciento de los pacientes que se presentan en el nosocomio”, dijo. Bantar, aclaró que la decisión del hisopado la termina el médico, no quien llega al hospital por la consulta. “Un contacto asintomático de un paciente positivo no requiere hisopado, tiene que asilarse 14 días, sin la necesidad de hisoparse”, expresó.

Bantar recordó que los resultados d ellos test, varían entre 24 a 96 horas dependiendo de la cantidad de consultas que se presenten.