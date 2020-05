“Con el juego se aprende mejor”

Sandra Vissani es de la Asociación Civil Piedra Libre. Hablamos sobre el juego en los niños, dentro del marco de la pandemia.

“Lo mejor que le puede pasar a un niño es aburrirse porque comienzan a ver en casa que pueden hacer. Cuando no teníamos internet, jugábamos en la casa. El juego está en muchas cosas, en muchos materiales. No tiene que ser comprado, no tiene que tener un valor”.

Comentó que “las primeras semanas fueron más complicadas. Lo que vemos, por lo que realizamos en forma virtual, de a poco de han ido acostumbrando y comenzando a jugar”.

Señaló, además, al aire de la FM 95.1, que también “hay que ser conscientes en que no todos tienen la posibilidad de tener un espacio en sus casas”.

Escuchá la nota completa: