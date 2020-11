Con el 25% de aumento los salarios estarían ganándole a la inflación

Así lo explicó Julio Svartz, director de Estadísticas y Censos de la provincia, aunque adelantó que aún resta conocer el Índice de Precios al Consumidor del mes anterior que este jueves 12 de noviembre dará a conocer el INDEC, además, cruzó las declaraciones del consultor chaqueño sobre el superávit fiscal formoseño.

“Al momento, el Gobierno Provincial a los empleados públicos y jubilados dio un 25% en total de incremento salarial (…) la inflación acumulada a septiembre es de un 22,3% por lo que está por arriba de la inflación, por supuesto aún no termina el año y no sale publicada la inflación de octubre”, señaló.

El funcionario recordó que al inicio de la gestión de Alberto Fernández había una crisis económica muy fuerte, con una inflación de 46% en el 2018 y 54% en 2019, lo que significó una gran pérdida del salario real.

En esa realidad, todos los aumentos salariales, incluso el incremento del 40% dispuesto por el gobernador Insfrán no alcanzó a ganarle a la inflación, puesto que “la gestión de Macri tuvo ese sentido de no controlar la inflación ni el proceso devaluatorio de la moneda, por eso es gracioso cuando escucho a dirigentes o ex funcionarios de la gestión anterior salen a criticar ciertos aumentos salariales cuando ellos cuando fueron gobierno destruyeron el salario real y el poder adquisitivo de las personas”.

Además, Svartz destacó: “tenemos que pensar que en el contexto de las 24 jurisdicciones del país no todas ellas pudieron dar aumentos salariales y con estas características, somos una de las pocas provincias que pudo hacerlo”.

Respuesta a declaraciones de Pegoraro a matutino local

El economista Alejandro Pegoraro, economista de la consultora chaqueña Politikon, vinculado al “think tank” (tanque de pensamiento) Fundación Pensar, de ideología liberal y principal generador del clima de opinión pública que permitió la llegada a la presidencia de Mauricio Macri expuso: “Si esto no existía se iba a terminar con algún tipo de déficit o quizás con un ajuste del gasto mucho más fuerte”, considerando que el apoyo financiero para gestionar la pandemia actuó de equilibrador fiscal.

Tras la respuesta del propio gobernador Gildo Insfrán y de su ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Svartz argumentó: “como dijo el gobernador, la provincia de Formosa lleva 19 años de superávit fiscal continuó, queda claro que esto tiene que ver con un buen manejo fiscal (…) este señor no es la primera vez que tiene declaraciones o informes intencionales con respecto a su opinión sobre la provincia, después aclara que la provincia tuvo estos superávit, pero pone conjeturas que si no recibía los fondos por la cuestión de la pandemia, la provincia podía haber tenido déficit o tendría que haber hecho ajustes para llegar a fin de año, lo cual es una falacia”.

En esa línea argumental, recordó que Formosa tuvo cierre de ejercicios fiscales los cuatro años de gobierno macrista, perjudiciales para la misma en cuanto a desembolsos de coparticipación y asignación de obras públicas.

“Hay que ser claros, él milita dentro del espacio del PRO, no es cualquier opinión, sino que tiene un sentido político que quiere ser tapada por la función tecnócrata, quedando solamente una opinión técnica”, concluyó.