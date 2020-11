Comunidades preocupadas por los humedales de la Puna

En “La Juntada” conversamos con Erminda Zerpa, docente, coplera y productora puneña, a cerca la preocupación ambiental que tienen las comunidades de la región: “somos una de las comunidades que está dentro de la cuenca de Miraflores. Escuchamos que técnicos de Mendoza estaban trabajando sobre humedales, por ejemplo, en la laguna de Pozuelos y aparece ahora el nuevo proyecto de ley de humedales. Son nuestras vertientes, nuestro río, arroyo, lagunas; son ellos los que sostienen la tierra en todas sus formas, la vida de las plantas, los animales y seres humano. Y si en esta región árida como es la puna no existieran los humedales tampoco existiría la vida.

DESCARGAR

Por ello en el año 1971 se reunieron 130 países y allí acordaron firmar un convenio en el que está nuestro país y en el 2013 se empieza a trabajar en humedales.

A último momento surgió la idea de trabajar con todas las comunidades de la cuenca, en principio había pensado en hacerlo con la gente de la comunidad Pasajes, Abra Pampa y Cerro Blanco, que son tres pasajes distintos. Tratamos de armar una comunidad que no tiene mayor actividad ganadera. La gente de la cuenca, algunos han trabajado conmigo, he pedido colaboración a mucha gente, he recibido información sobre el tiempo de algunos arroyos y vertientes, entre ellos de Potreros de la Puna.

Describimos la región que abarca como eje Norte a Sur al río Miraflores, describimos las características de la vegetación de la zona, la fauna comenzando por las aves, vaca, llama etc., describimos los principales humedales, Yuyuchachoc, Potreros de la Puna, Doncellas.

Si hay comunidades que quieran hacer su presentación en forma particular y comunidad lo pueden hacer, debemos participar todas las comunidades.