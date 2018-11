Comunicador denunció amenazas por parte del padre de una funcionaria

El comunicador Raúl Peralta señaló que ayer, tras la finalización de su programa radial, lo aguardaba al padre de la actual directora de deportes Municipal. Tras un cruce de palabras, Peralta lo invita a su casa, para continuar allí la conversación. “Me sigue pero me cierra tres veces. Después paro mi moto y le pregunto qué le pasa que me quiso atropellar, me fui a la comisaría y lo denuncié. Doy gracias a Dios que no se me apagó el motor de la moto, o este hombre me arrollaba. El intendente Mariano Garay no tiene absolutamente nada que ver”, dijo.