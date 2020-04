Comunicado de Agremiados

Las excepcionales circunstancias que afectan a la población mundial a raíz de la propagación del COVID-19 y que involucran, también, entre muchas otras, a la actividad futbolística de nuestro país, tornan imperioso el cumplimiento por Futbolistas Argentinos Agremiados de su objeto estatutario, consistente en la defensa de los derechos e intereses de todos los y las que, como futbolistas, participan de la misma, priorizando, en este caso, el resguardo de la vida y la salud de este colectivo de trabajadores, por sobre el eventual regreso a los entrenamientos, previos a la reanudación de los torneos.

Ello justifica el requerimiento que aquí se deja formulado, dirigido a todos los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino de las distintas categorías profesionales, de dar estricto cumplimiento a las obligaciones asumidas en todos los contratos -registrados y no registrados-, especialmente relativas al pago íntegro y puntual de la remuneraciones pactadas en los mismos.

En el supuesto que las autoridades nacionales autoricen la vuelta a los entrenamientos, la autorización deberá ser acompañada por las condiciones de protección de la vida y la salud de los y las futbolistas a cumplir ineludiblemente por los clubes, como condición sine qua non de reanudación de la actividad, bajo apercibimiento de las respectivas sanciones aplicables, en caso de inobservancia de las mismas.

En la ocasión pre mencionada, la Asociación del Fútbol Argentino tendrá la obligación de mantener abierto el libro de pases.

Por último, con respecto a la resolución dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino en el Boletín Nº 5768, relativo a la eliminación de los descensos en la próxima temporada 2021, en forma completamente inconsulta con Futbolistas Argentinos Agremiados, la misma deviene irrazonable y contraria a la dignidad de los y las futbolistas, y al mismo tiempo claramente perjudicial de sus derechos, produciendo una pérdida en la competitividad del fútbol argentino, la cual siempre debe ser la razón de ser de este deporte. Sumado a ello, no debemos pasar por alto que con la aplicación de esta medida se estaría poniendo en riesgo la fuente de trabajo de un gran número de futbolistas, con todas las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

CONSEJO DIRECTIVO

FUBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS