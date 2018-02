¿Cómo sería un programa de música sin música?

“Cuando me mudo, al de la mudanza le digo los ‘discos póngalos ahí’. Después los pongo como salieron”, confiesa Bobby. Hetítor en cambio reconoce que en 40 años no se mudó, y que así y todo tiene muchos problemas para acomodar los discos. Gracias a eso, fantasean juntos con un programa en el cual se olvidan los discos y hablan de música sin pasarla.

No hay dudas de que Larrea y Flores podrían hablar una hora de corrido sin música, pero hoy no es el día. Bobby arranca con No obstante lo cual de Riff, y ambos recuerdan sus anécdotas con Pappo.

Además, Tito Rodríguez, Nancy Wilson, Roberto Carlos, Lord Creator y Bix Beiderbecke.