Cómo impactará el asesinato de Jamal Khashoggi en Medio Oriente

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi desató una crisis inesperada en Arabia Saudita. “Es la peor crisis diplomática de su historia”, afirma la periodista María Laura Vignolo.

Es que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, está acusado de ser el organizador del crimen y la Casa Real saudí se encuentra “desesperada”. “Siente que está en juego su supervivencia”, explicó Vignolo. “El asesinato de Jashogyi demuestra que en política, un solo acto puede desencadenar múltiples cambios en múltiples planos”, indica el investigador Gabriel Garroum Pla. Además, resalta el posicionamiento de Turquía en esta situación y la postura de los Estados Unidos, uno de los principales socios de Arabia Saudita.

Por otra parte, el equipo de Corresponsales en Línea analiza la profunda crisis en la que se encuentra el brexit y los costos económicos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). “Existe la presión por un acuerdo, pero hay diferencias políticas”, sostiene el economista Eddie Gerba, de The London School of Economics and Political Science. “No conocemos los costos económicos de la salida de Gran Bretaña de la UE y no los conoceremos en el mediano plazo”, consideró.

Ante la posibilidad de un segundo referéndum, Robert Nisbet asegura que las posibilidades de una segunda votación “aumentan día a día”, pero que “no hay tiempo” para negociar un nuevo acuerdo.

En otro sentido, la imagen del Papa Francisco y los escándalos de abuso sexual en la Iglesia, la situación de la infanta Cristina y la familia real española, y el conflicto entre Cuba y Brasil por el programa “Más médicos en Brasil”.