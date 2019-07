Nuevo Salitral: como es vivir en un asentamiento

Gaston Lang periodista que conduce el programa diario de Las Dos Verdades dialogó esta tarde con Carina Lezcano, vecina que esta viviendo en el asentamiento del Nuevo Salitral. Carina contó cómo es vivir alli y porque lo esta haciendo, “mi vida es mucha lucha todos los días para salir adelante”.

Ademas la vecina, que fue una de las primeras en llegar al asentamiento, explicó que hacia varios meses que venia estudiando el terreno ” yo hace 7 meses que vi este terreno, fui lo investigue a ver como venia la mano , si tenia dueño o no tenia dueño. Yo me quede, paso lo del IPAV, no me toco la casa y entonces dije bueno sigo con este terreno que vi”.

Foto: diario La Arena