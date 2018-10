¿Cómo el contexto internacional afectará a la Argentina?

En esta emisión de Corresponsales en Línea, el equipo de Radio Nacional entrevistó a el ex canciller de Brasil y ex ministro de Asuntos Exteriores de Brasil en dos oportunidades y ministro de Defensa, Celso Amorim, al ex Ministro de hacienda en la presidencia de Itamar Franco, Rubens Ricupero, y con el director de asuntos corporativos de Toyota Argentina, Diego Prado, acerca de la segunda vuelta en la elecciones presidenciales de Brasil, que tienen a Jair Bolsonaro como principal candidato y proyectaron los escenarios probables y como pueden afectar la relación entre Argentina y Brasil con Bolsonaro como Presidente.

Asimismo Ricupero mencionó “Bolsonaro es un extremista de derecha que usó el atentado contra su persona, para evitar los debates. Nosotros también estamos preocupados en Brasil” y añadió que “todo indica que es una persona que no tiene ningún tipo de coherencia lógica. Es posible que sus auxiliares puedan moderar sus opiniones”.

Además el equipo de Radio Nacional conversó con el periodista especializado en política y con mucha experiencia en el congreso norte americano, Guy Gugliotta, y profesor de comunicación y asuntos públicos, Silvio waisbord, sobre los últimos atentados en los Estados Unidos, entre ellos, el último dejo 11 personas muertos y cinco heridos en un tiroteo a Sinagoga.

Por último el equipo de Corresponsales en Línea dialogó con la fundadora de Arabia Monitor, Florence Eid, acerca del caso Jamal Khashoggi, periodista saudí disidente, exiliado en Washington y columnista del Washington Post, que fue asesinado en el consulado de su país en Estambul.