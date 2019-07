Comienza el juicio por el desvío de fondos de la causa Río Turbio

El Tribunal Oral Federal (TOF) 7 dará comienzo hoy al primer juicio oral vinculado con una supuesta defraudación cometida con fondos asignados a la remodelación y puesta en valor de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio a finales del gobierno kirchnerista, en el que están acusados ex funcionarios y el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain.

Informe: Lourdes Marchese.

En el debate oral y público -que empezará a las 9.30- se ventilará el caso del supuesto desvío de 50 millones de pesos originalmente destinados a la construcción de un camino de 7 kilómetros que no se concretó, en inmediaciones del yacimiento carbonífero.

Por el caso serán juzgados Lascurain, el detenido ex intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, el ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Miguel Ángel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazu y el ex asesor de YCRT Juan Marcelo Vargas.

Cuando ocurrieron los hechos investigados, el ex titular de la UIA era propietario de la firma constructora Fainser, que firmó un contrato con la Municipalidad de Río Turbio para la realización de la llamada Avenida de los Mineros, de 7 kilómetros de extensión, que debía unir a esa ciudad con la vecina 28 de Noviembre, como parte de las obras para mejorar el acceso al yacimiento.