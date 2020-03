Comenzó la desinfección y limpieza integral de Resistencia

El secretario de Servicios, Claudio Westtein, dio detalles de las tareas de desinfectación integral que la Municipalidad de Resistencia realiza en toda la ciudad: “hay dos equipos que por día hacen dos zonas. Ya se trabajó en el sector oeste, en los barios Provincias Unidas, España, San Cayetano, Santa Inés, Villa Don Enrique y toda la zona de la terminal. Y por otro lado se comenzó en Lavalle y avenida de Los Inmigrantes, donde se hizo toda la cobertura de esa zona, y continuaremos hasta cubrir toda la cuadrícula de la ciudad”, indicó.

Westtein especificó la metodología de trabajo que se aplica: “estamos armando día por día trabajos para llegar a cada uno de los barrios de la ciudad. Por ello pedimos a los vecinos que no salgan de su casa” y confirmó la continuidad de la recolección de residuos y la erradicación de minibasurales: “pedimos a los vecinos que no tiren la basura en cualquier lado, porque si no cuidamos esos focos de infección vamos a tener muchos más problemas”, subrayó.

El funcionario explicó que la desinfección es tanto aérea como terrestre. “la terrestre es con lavandina y agua, que se esparce con camiones regadores. Además, con baldes, también en veredas y otros espacios. La aerea es con una camioneta especial que tira una suerte de humo con estos productos para la desinfección. Hay muchos barrios que tienen pasillos, pero no entramos a los domicilio” especificó.