Comenzó el abierto nacional regional de tenis

El certamen otorgará puntos para el circuito de menores de la Asociación Argentina de Tenis bajo la fiscalización de la Asociación Jujeña.

En conferencia de prensa, Gisel Bravo, Secretaria de Desarrollo Humano, estuvo acompañada en el Salón de la Patria del edificio municipal por Valeria Trujillo, Subsecretaria de Deportes, Martín Cozza y Manuel Villegas de la escuela Play Tennis.

“Muy contentos de poder apoyar este tipo de evento en nuestra ciudad, vamos a recibir tenistas de otros lugares, aprovechando este espacio vamos a hacer difusión de las actividades de nuestra ciudad a través de las oficinas de la Subsecretaría de Turismo”, manifestó la funcionaria sampedreña.

El torneo se disputará en las canchas de Sociedad Sirio Libanesa, La Esperanza y Atlético San Pedro. Inició en jornada de viernes y continuará sábado y domingo en la categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y 18 y Sub 14 damas, estarán jugadores de diferentes puntos de la provincia como así también de la vecina provincia de Salta.