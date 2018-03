Colón y Huracán juegan hoy un atractivo encuentro en Santa Fé

Colón de Santa Fe, que divide sus fuerzas entre el torneo local y la Copa Sudamericana, recibirá hoy a Huracán, que tiene como prioridad alejarse de la zona de descenso aunque no pierde el sueño de clasificar a un certamen internacional, en un partido correspondiente a la 18va fecha de la Superliga.El encuentro se disputará en el estadio Brigadier Estanislao López, desde las 21.15 y tendrá a Facundo Tello como árbitro.Colón marcha undécimo con 27 puntos, lo mismo que Unión y Estudiantes de La Plata, y Huracán se ubica sexto con 28 unidades, junto a Racing Club, Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano de Córdoba.El entrenador del “Sabalero”, Eduardo Domínguez, apostará a a la rotación dentro del once inicial y los jugadores con mayor cantidad de minutos en cancha serán preservados para el compromiso del martes 6 ante Zamora de Venezuela, por la vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana.Domínguez no podrá contar con el zaguero central Germán Conti, quien en el clásico del domingo pasado con Unión (1-1) sumó su quinta amarilla y deberá purgar una fecha de sanción, por esa razón, ingresará Jonathan Galván para formar la dupla central en compañía de Guillermo Ortiz.Además de la modificación obligada en la defensa, el ex técnico del “Globo” le dará descanso a Marcelo Estigarribia, Christian Bernardi y Diego Vera, quienes serán reemplazados por Mariano González, Cristian Guanca y Tomás Chancalay, respectivamente.Por su parte, Huracán vive entre el sueño de volver a disputar nuevamente un torneo continental, lo cual puede ser factible por lo realizado en lo que va de 2018, y el infierno de pelear por engrosar el promedio del descenso, lucha en la que solo supera a Tigre, Vélez y los cuatro equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría (Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita).El técnico Gustavo Alfaro deberá hacer dos variantes obligadas por la lesión del defensor paraguayo Saúl Salcedo (desgarro de grado dos en el isquiotibial de la pierna derecha) y la suspensión del mediocampista Adrián Calello (quien se hizo amonestar deliberadamente para sumar la quinta tarjeta amarilla y poder estar en el clásico con San Lorenzo la próxima fecha), ambos titulares en la victoria 1-0 sobre Estudiantes de La Plata.Carlos Matheu, quien ingresó en lugar de Salcedo ante el “Pincha”, continuará como titular, en tanto que Patricio Toranzo y Ricardo Noir se disputan el lugar del ex Independiente y Quilmes.El mediocampista Israel Damonte, quien sufrió una luxación acromioclavicular de grado tres en el hombro izquierdo, trabajó a la par de sus compañeros durante la semana, pero Alfaro todavía no definió si será de la partida. En caso de que no reciba el alta médica su lugar será ocupado por Federico Mancinelli.

–Posibles formaciones–

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Jonathan Galván, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Mariano González; Cristian Guanca, Alan Ruiz y Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Huracán: Marcos Díaz; Carlos Araujo, Carlos Matheu, Martín Nervo y Pablo Alvarez; Israel Damonte o Federico Mancinelli y Mauro Bogado; Ignacio Pussetto, Nicolás Silva y Patricio Toranzo o Ricardo Noir; Fernando Coniglio. DT: Gustavo Alfaro.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Brigadier Estanislao López (Colón)

Hora de inicio: 21.15

TV: TNT Sports.