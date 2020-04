Colombo: “Los anuncios generan un poco de esperanza”

El Contador Oscar Colombo, Secretario de Hacienda del Municipio de Concepción del Uruguay se refirió a los últimos anuncios del gobierno nacional para el auxilio de las Pyme: “Pienso que las medidas son muy buenas, son necesarias y van a traer mucha tranquilidad al autónomo, al cuentapropista que realmente no tenían salida”. “Es muy auspicioso y nos lleva a un grado de menos problemas, no de tranquilidad porque seguro nadie está tranquilo, pero al menos genera un poco de esperanza en que pueden encontrar solución al pago de los sueldos, que no es menor”, dijo el funcionario.

