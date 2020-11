Collado: “El VAR vino a solucionar problemas, no a generarlos”

Mientras se desarrolla la tercera fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, todavía se sigue discutiendo el uso del VAR en el empate de Argentina y Paraguay por 1 a 1. Volumen de Juego, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba, entrevistó a Javier Collado, ex árbitro, para continuar con el debate sobre el uso de esta herramienta en el fútbol.

A la primera pregunta sobre las jugadas de uso de VAR, Collado manifestó: “El VAR vino a solucionar problemas, no a generarlos”, a lo que agregó que es una herramienta que se debe usar cuando ni el árbitro ni sus asistentes pueden ver una jugada dudosa.

Según su opinión, para el caso del gol anulado a Messi, es usado en una jugada donde el referí ve claramente la jugada y además es revisada luego de 27 segundos. Además, el ex árbitro reconoció que se cometieron muchas incongruencias en la aplicación y dio como ejemplo claro el rodillazo de Romero contra Palacios, que lo sacó de la cancha, pero la jugada nunca fue revisada y claramente el jugador paraguayo debería haberse ido expulsado del campo de juego.

Por último, consultado sobre dónde está el error del uso del VAR en Sudamérica, considerando que en Europa no genera tantas contrariedades, Collado expresó que la primera deficiencia radica en que el árbitro principal no puede estar siendo corregido por sus propios pares, ya que pierde autoridad y se siente presionado. Para cerrar, concluyó en que en Europa da resultado porque han sido capacitados como corresponde, cosa que en este continente no ha pasado.