Colegas recuerdan a Jorge Quintana y destacan su excelsa profesionalidad

Pedro Gerardi, uno de los referentes del la radio difusión sanrafaelina, recordó a Jorge Quintana, fallecido este domingo, luego de luchar varios años contra el cáncer.

Pedro dijo que “yo nunca tuve la posibilidad de trabajar con él, pero sí lo escuché permanentemente, desde mi niñez, en su juventud y lo conocí allí como un verdadero profesional y un gran maestro. Y cuando digo maestro, lo digo como si se pudiera de alguna manera configurar esto con mayúsculas. Porque después, cuando llegué, cuando yo empecé a trabajar en los medios, como todos, muchas veces necesitamos de una mano amiga que te de consejos, que respalde, que te rete si las cosas no están bien, en fin que te acompañe en este camino. Y no todos lo hacen. No sé si llamarlo egoísmo, o por cierto personalismo, que suele aparecer en nuestra profesión. Y “El Flaco Quintana”, con todo respeto, fue quien siempre tuvo una voz de aliento y acompañó a todos los que en ese momento nos iniciábamos, tanto en San Rafael como en Alvear, en los distritos o donde fuere. Tengo un altísimo concepto de él como amigo, sin dejar de merituar su calidad profesionalidad, que fue realmente excelsa”.