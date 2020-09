Colapso en salud publica en Neuquén, un 90 % de ocupación de camas UTI

La situación en el Hospital Zapala, era más o menos prevista, luego de una charla que mantuvimos hace unos meses, de que todo indicaba que íbamos a ir a un colapso si no se revertía la situación y lo cierto es que septiembre nos encontró con 90 % de la ocupación de camas UTI y con el personal de salud agotado, cansado, superado y bueno estamos en una situación ya de colapso de la salud publica en toda la provincia, porque el personal esta agotado muy cansado, esta bien que vamos a tener mas trabajo, estamos en una pandemia eso se entiende pero en todo este tiempo no se ha reforzado lo suficiente el sistema de salud publica para poder darle guerra a la pandemia, para poder darle guerra al coronavirus. Lo cierto que ha partir de esta situación el gobierno ha anunciado que va a incorporar camas UTI al sistema publico pero es lo que nosotros denunciamos desde un principio, las camas y los respiradores no funcionan solos, se necesita recurso humano para tener una respuesta a los pacientes y es importante que tengan el personal indicado para poder atender los pacientes que se encuentran en las camas y con la capacitación también de un terapista, un enfermero de terapia, un enfermero de clínica medica tiene que tener una capacitación que lleva muchísimo tiempo en esas especialidades, y bueno ahora nos encontramos ante esta situación y vemos que desde muchos sectores se responsabiliza a la población, se pone el énfasis sobre las conductas individuales y no se denuncia el vaciamiento de la salud publica que venimos sufriendo hace muchísimo tiempo y que hemos salido los trabajadores a denunciar en innumerable oportunidades, cuando denunciamos la falta de insumos, falta de recurso Humano, etc.. Se ha incorporado recurso humano pero no es suficiente, también hay bajas porque hay personal de salud, el resto del personal se ve sobrecargado, además de nuestras condiciones laborales, porque nosotros tenemos los salarios congelados desde principio de esta pandemia se nos congelo el salario, el aguinaldo en cuotas, nos cancelaron las licencias no nos podemos tomar licencia después lo revirtieron hace poco y ahora hay rumores de que nuevamente nos vamos a una previsión de descanso, es decir que se esta estirando algo que se va a romper…

De la siguiente forma lo expreso en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, Daniela Rojas, integrante de la asamblea de trabajadoras, bioquímica del Hospital Zapala…