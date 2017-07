Cobos opinó que CFK “no tendrá un futuro a nivel nacional en 2019, gane o pierda en las legislativas”

El ex vicepresidente de la Nación y senador de la UCR por Mendoza, Julio Cobos, vaticinó que el precandidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, “se impondrá” ante Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de octubre, planteó no obstante que si la ex mandataria gana en Provincia “se nacionalizará la derrota”, pero aclaró que CFK “no tendrá un futuro a nivel nacional en 2019, gane o pierda en las legislativas”.

“Cristina Kirchner está estancada, más allá del núcleo duro que la apoya. Por eso creo que Bullrich y Cambiemos se va a imponer en la provincia de Buenos Aires”, auguró el ex vicepresidente del Frente para la Victoria, aliado al PRO.