Claudio Viña pidió el ‘voto útil’ para Silvia Elías de Pérez

El legislador Claudio Viña buscará ser reelecto por el espacio Nueva Fuerza, en apoyo a la candidata a gobernadora Silvia Elías de Pérez, y pidió el voto para la actual senadora nacional, al que calificó como ‘voto útil’. “El voto útil es quien puede formar un equipo de gobierno y pueda empezar a transformar todas las instituciones de la provincia que hoy están deterioradas. Nosotros creemos que el peronismo ya ha demostrado que eso no lo quiere hacer, y que lo puede hacer porque tiene las mayorías necesarias de lo que sea. En lo que hace a Fuerza Republicana no quiero opinar, que le vaya lo mejor que le tenga que ir. Vamos para que Silvia Elías de Pérez sea la nueva gobernadora de Tucumán, que Germán Alfaro sea el intendente y poder aportar a este frente votos que antes no tenía, votos de centro derecha, que quieran seguridad en serio y no espejitos de colores. Son votos de quienes quieren respeto por las dos vidas, y los que quieren a la familia como base de la sociedad. Son votos que antes se perdían en pequeñas divisiones que se generaban en la oposición. Nosotros vamos por un apoyo concreto a la fómula Elías de Pérez-Paz y Alfaro intendente”, declaró Viña.