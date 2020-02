Claudio Rissi: “A los 10 años le dije a mi familia que quería ser actor”

El actor Claudio Rissi visitó el estudio de Radio Nacional. Presentó “La sombra del gallo”, la nueva película que protagoniza.

“Muchas veces me saludan y me putean en la calle por mis papeles de malo. Me llaman a mí para hacer el chico malo, pero también tengo otros registros, en El Marginal también hago otros papeles. Cuando era muy joven comencé haciendo humor”, remarcó.

“Hace meses que no laburo por decisiones propias, pude realizar un viaje soñado con mi hermana y por eso estoy agradecido”, recordó Rissi.

“A los 10 años le dije a mis viejos que quería ser actor y no les gustó nada”, aseguró. También , por Radio Nacional, recordó cómo fue el encuentro que tuvo con la actriz Uma Thurman en el Festival de Cannes, allá por 2017.