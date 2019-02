Claudio Cabrera: “Tuve que dejar el fútbol por una mala práxis”

Claudio Martín Cabrera fue una gloria del mediocampo del fútbol argentino que comenzó en Huracán, pasó por River, Boca y Vélez Sarfield, hasta que se rompió los ligamentos cruzados y tuvo más de 15 operaciones que por malas prácticas médicas lo dejaron fuera de las canchas muchos años antes de lo que él hubiese querido.

En diálogo con Tira nacional deportiva 2º tiempo, analizó la situación de Fernando Gago, por sus reiteradas lesiones y las similitudes con su caso.

“Yo le diría a Gago que si quiere, que siga jugando, a pesar de su lesión, él juega con la cabeza, no necesita tanto el físico. Cuando se me acabó el fútbol se me acabó la vida, no tuve los medios necesarios para superar el abandono de la actividad”.