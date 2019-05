Claudio Avruj: “El juicio a Milani es emblemático”

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj dialogó con Nacional La Rioja y se refirió a la causa Olivera, donde se encuentra procesado el ex jefe del Ejército, César Milani, quien fue trasladado desde el cuartel de Campo de Mayo hacia el Regimiento Mecanizado N°15 de La Rioja, para presenciar las audiencias en el Tribunal Oral, que se reanudan este viernes.

Al respecto, Avruj consideró que “el juicio a Milani es emblemático, ya que no se podría haber realizado durante la gestión anterior. Apenas, asumimos, nos unimos a la familiares y nos presentamos como querellantes inmediatamente.” Asimismo, criticó el alojamiento de Milani en los cuarteles militares, considerando “que no corresponde dicho beneficio.” No obstante, el funcionario nacional estableció que “respetan la decisión de la justicia”.