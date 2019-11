Claudia Martínez fue galardonada por el Concejo Deliberante de Paraná

En la mañana de este viernes, el Concejo Deliberante de Paraná distinguió a personajes destacados de la comunidad y dio un reconocimiento especial a Claudia Martínez, movilera de LT14 Nacional Paraná. Fue para destacar sus 25 años de trayectoria por su labor como periodista y locutora de la capital entrerriana. En la oportunidad también se reconoció a Sonia Fernández, Victor González y Rubén Almará, periodistas que también en algún momento formaron parte de la labor de AM 1260. “Somos simples comunicadores pero si no estábamos en el momento en que sucedieron las cosas no sé si la gente se hubiera enterado”, expresó Martínez.