Clase del 7 de mayo

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
RECONOCER LOS CONIDOS DEL SUERPMERCADO: LAS LISTAS DE COMPRAS // LA ESCRITURA Y LA TRANSMISIÓN CULTURAL. ENTREVISTA AL MONO CUENTERO, NARRADOR // TRANSMISIÓN ORAL // INVENTOS DE CHICOS
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
CIENCIAS SOCIALES: CONFLICTOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA. ENTREVISTA CON AL MEDIADORA DAIANA // CONSTITUCIÓN NACIONAL. EEXPLICACIÓN DEL PREÁMBULO // LAS LEYES // CLASE DE MÚSICA: CANCIONES DE TERROR.
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
LENGUA: ITINERARIO DE LOS CUENTOS Y POESÍAS CON EL TEMA: LA LUNA // MENCIÓN DEL 1° DE MAYO COMO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL // CIENCIAS SOCIALES: PUEBLOS ORIGINARIOS YAMANAS. DESARROLLO. CHARLA TELEFÓNICA CON UNA ARQUEÓLOGA FUEGUINA // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: CONFIGURACIONES FAMILIARES // LECTURA DE CUENTO Y BREVE RESEÑA.
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LENGUA: EL ESPAÑOL DE LA ARGENTINA, CARACTERÍSTICAS // CIENCIAS SOCIALES: REVOLUCIÓN DE MAYO. LAS INVASIONES INGLESAS. LA RESISTENCIA Y LA RECONQUISTA. LOS ACTORES SOCIALES // METEMÁTICAS: REPASO // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: CONCEPTO DE FAMILIA.
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
CIENCIAS SOCIALES: CAUSAS DE LA CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN. EXPERIENCIAS DE LXS INMIGRANTES: ENTREVISTA CON MARCELO BRITOS, ESCRITOR ROSARINO.
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: ALGUIEN NOS QUIERE, ENTREVISTA A LUCIANA PEKER, PERIODISTA
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
BIOLOGÍA: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. VÍAS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES COMUNES. LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE // FILOSOFÍA: SU SENTIDO Y FUNCIÓN // LITERATURA: GÉNERO POLICIAL Y LAS HISTORIETAS. ENTREVISTA A JUAN SASTURAIN.
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
ARTE AUDIOVISUAL: LA ESCRITURA DEL GUION. LA NARRACIÓN AUDIOVISUAL // FILOSOFÍA: CON JUAN MARTÍN GIRARD // CIUDADANÍA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS // LENGUA CUENTO DE JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ
Ciclo Orientado Parte 2