Clase del 6 de mayo

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
RECONOCER LOS CONIDOS DEL SUERPMERCADO: LAS LISTAS DE COMPRAS  //  LA ESCRITURA Y LA TRANSMISIÓN CULTURAL. ENTREVISTA AL MONO CUENTERO, NARRADOR  // TRANSMISIÓN ORAL  //  INVENTOS DE CHICOS

Ciclo Inicial Parte 2

Primer Grado Parte 1
Temas
CIENCIAS SOCIALES: CONFLICTOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA. ENTREVISTA CON AL MEDIADORA DAIANA  //  CONSTITUCIÓN NACIONAL. EEXPLICACIÓN DEL PREÁMBULO  //  LAS LEYES  //  CLASE DE MÚSICA: CANCIONES DE TERROR.

Primer Grado Parte 2

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
LENGUA: ITINERARIO DE LOS CUENTOS Y POESÍAS CON EL TEMA: LA LUNA  //  MENCIÓN DEL 1° DE MAYO COMO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL  //  CIENCIAS SOCIALES: PUEBLOS ORIGINARIOS YAMANAS. DESARROLLO. CHARLA TELEFÓNICA CON UNA ARQUEÓLOGA FUEGUINA  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: CONFIGURACIONES FAMILIARES  //  LECTURA DE CUENTO Y BREVE RESEÑA.

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LENGUA: EL ESPAÑOL DE LA ARGENTINA, CARACTERÍSTICAS  //  CIENCIAS SOCIALES: REVOLUCIÓN DE MAYO. LAS INVASIONES INGLESAS. LA RESISTENCIA Y LA RECONQUISTA. LOS ACTORES SOCIALES  //  METEMÁTICAS: REPASO  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: CONCEPTO DE FAMILIA.

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
CIENCIAS SOCIALES: CAUSAS DE LA CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN. EXPERIENCIAS DE LXS INMIGRANTES: ENTREVISTA CON MARCELO BRITOS, ESCRITOR ROSARINO.
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: ALGUIEN NOS QUIERE, ENTREVISTA A LUCIANA PEKER, PERIODISTA

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
BIOLOGÍA: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. VÍAS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES COMUNES. LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE  // FILOSOFÍA: SUSENTIDO Y FUNCIÓN  //  LITERATURA: GÉNERO POLICIAL Y LAS HISTORIETAS. ENTREVISTA A JUAN SASTURAIN.

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
ARTE AUDIOVISUAL: LA ESCRITURA DEL GUION. LA NARRACIÓN AUDIOVISUAL  //  FILOSOFÍA: CON JUAN MARTÍN GIRARD  //  CIUDADANÍA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  //  LENGUA CUENTO DE JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ

Ciclo Orientado Parte 2

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