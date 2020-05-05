Clase del 5 de mayo

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
CIENCIAS NATURALES: VIAJE ESPACIAL. ENTREVISTA A ALEJANDRO LOPEZ, ASTRÓNOMO  //  EDUCACIÓN FÍSICA. BASQUETBALL  //  EXPLORACIÓN DE SONIDOS y LUGARES

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1
Temas
LENGUA: RIMAS Y HECHIZOS. HECHIZAR A TRAVÉS DE LA COMIDA. TEL CON JORGE EL ABUELO PANADERO CORDOBÉS  //  EDUCACIÓN FÍSICA: LATERALIDAD: CUENTO “LA CASA MAS ABRIGADA DEL MUNDO”.

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
MATEMATICAS: BATALLA NAVAL, DESCRIPCIÓN REGLAMENTO, JUEGO, TODO SEGÚN CONTENIDOS  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: EDUCACIÓN DE LA SALUD; SECRETOS QUE GUARDAR Y EN QUIÉN CONFIAR  //  CIENCIAS NATURALES; SEGUIMOS TRATANDO TEMA PLANTAS ANUALES Y PERENNES, ÁRBOLES. CONSIGNA PARA LOS CHICOS.  //  COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: ALEJO CARBAJAL, UN CHICO DE ENTRE RÍOS QUE NOS MANDÓ UN RAP GRABADO POR EL RESPECTO AL CUIDADO POR EL CORONAVIRUS.

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
MATEMÁTICAS CÁLCULOS CON 4 OPERACIONES  //  CLASE DE MÚSICA  //  LENGUA: CUENTOS CON HUMOR  //  CIENCIAS SOCIALES: CONCEPTOS DE FAMILIA COMO GRUPO DE PERSONAS CON LOS QUE UNO CRECE, COSTUMBRES.

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. ROL DE LOS VARONES Y LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO  //  ENTREVISTA CON GUILLERMO CASTRO, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SEXUALIDADES: “ANTROPOSEX”  //  EL ESTUDIO DE LA TIERRA. TERREMOTOS  //  NOTA CON NICOLÁS “MOSCO” MOSCOLONI– RAP EN MI ESCUELA

6° y 6° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
TEORÍA QUIMIOSINTÉTICA. TEORÍA CELULAR.  //  ORIGEN DE LA VIDA. DIVERSIDAD  //  ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES  //  ENTREVISTA A DR. OMAR COSO, ESPECIALISTA EN BIOLOGÍA CELULAR  //  MUJERES Y POLICIALES: NORMA HUIDOBRO, ¿QUIEN CONOCE A GRETA GARBO?. ENTREVISTA CON AUTORA.

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
MATEMÁTICAS: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES. COMPRA EN EL SUPERMERCADO  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: LOS ROLES Y ESTEROTIPOS DE GÉNERO  // CIENCIAS SOCIALES: LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS. EL ACCESO A LOS RECURSOS Y A LA TIERRA. ENTREVISTA CON JORGE NAHUEL (CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN)  //  LITERATURA: RETRATO DE GARCÍA LORCA DE ALFONSINA STORNI.

Ciclo Orientado Parte 2

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