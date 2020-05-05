Clase del 5 de mayo

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
CIENCIAS NATURALES: VIAJE ESPACIAL. ENTREVISTA A ALEJANDRO LOPEZ, ASTRÓNOMO // EDUCACIÓN FÍSICA. BASQUETBALL // EXPLORACIÓN DE SONIDOS y LUGARES
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
LENGUA: RIMAS Y HECHIZOS. HECHIZAR A TRAVÉS DE LA COMIDA. TEL CON JORGE EL ABUELO PANADERO CORDOBÉS // EDUCACIÓN FÍSICA: LATERALIDAD: CUENTO “LA CASA MAS ABRIGADA DEL MUNDO”.
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
MATEMATICAS: BATALLA NAVAL, DESCRIPCIÓN REGLAMENTO, JUEGO, TODO SEGÚN CONTENIDOS // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: EDUCACIÓN DE LA SALUD; SECRETOS QUE GUARDAR Y EN QUIÉN CONFIAR // CIENCIAS NATURALES; SEGUIMOS TRATANDO TEMA PLANTAS ANUALES Y PERENNES, ÁRBOLES. CONSIGNA PARA LOS CHICOS. // COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: ALEJO CARBAJAL, UN CHICO DE ENTRE RÍOS QUE NOS MANDÓ UN RAP GRABADO POR EL RESPECTO AL CUIDADO POR EL CORONAVIRUS.
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
MATEMÁTICAS CÁLCULOS CON 4 OPERACIONES // CLASE DE MÚSICA // LENGUA: CUENTOS CON HUMOR // CIENCIAS SOCIALES: CONCEPTOS DE FAMILIA COMO GRUPO DE PERSONAS CON LOS QUE UNO CRECE, COSTUMBRES.
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. ROL DE LOS VARONES Y LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO // ENTREVISTA CON GUILLERMO CASTRO, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SEXUALIDADES: “ANTROPOSEX” // EL ESTUDIO DE LA TIERRA. TERREMOTOS // NOTA CON NICOLÁS “MOSCO” MOSCOLONI– RAP EN MI ESCUELA
6° y 6° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
TEORÍA QUIMIOSINTÉTICA. TEORÍA CELULAR. // ORIGEN DE LA VIDA. DIVERSIDAD // ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES // ENTREVISTA A DR. OMAR COSO, ESPECIALISTA EN BIOLOGÍA CELULAR // MUJERES Y POLICIALES: NORMA HUIDOBRO, ¿QUIEN CONOCE A GRETA GARBO?. ENTREVISTA CON AUTORA.
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
MATEMÁTICAS: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES. COMPRA EN EL SUPERMERCADO // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: LOS ROLES Y ESTEROTIPOS DE GÉNERO // CIENCIAS SOCIALES: LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS. EL ACCESO A LOS RECURSOS Y A LA TIERRA. ENTREVISTA CON JORGE NAHUEL (CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN) // LITERATURA: RETRATO DE GARCÍA LORCA DE ALFONSINA STORNI.
Ciclo Orientado Parte 2