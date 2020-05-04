Clase del 4 de mayo

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
ACERTIJO ¿CUÁNTOS LITROS DE LECHE DA LA VACA EN SU VIDA? // JUEGO TRADICIONAL “LA ESCONDIDA” // EXPRESIÓN CORPORAL. APRENDIMOS A BAILAR EL ESCONDIDO CON UNA BAILARINA DE FOLKLORE DE CÓRDOBA // TUVIMOS LA NARRACIÓN DEL CUENTO “QUE FRESQUETE” POR SARA, UNA NIÑA DE 4 AÑOS. // PATRICIA REDONDO, DIRECTORA DEL ÁREA DE JARDÍN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES NOS CONTÓ COMO ES EL PROGRAMA “CUENTOS QUE VIAJAN”
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
APRENDIMOS SOBRE EL AIRE. DONDE ESTÁ, CÓMO ES Y PARA QUE SIRVE // EN NUESTRA SECCIÓN DE ECONOTICIAS RECORDAMOS COSAS IMPORTANTES PARA CUIDAR NUESTRO PLANETA // NOS INTRODUCIMOS EN EL FANTÁSTICO MUNDO DE LA MAGIA, UTILIZANDO EL CUENTO “LA VARITA MÁGICA”. // JUGAMOS CON CANCIONES DONDE SE HABLA DE LOS ANIMALES
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
CIENCIAS NATURALES. PLANTAS ANUALES Y PERENNES (Y ENTREVISTA TELEFÓNICA CON LA BIÓLOGA MILENA MANZUR // LECTURA. EMITIMOS CUENTOS GRABADOS DE LA ESCRITORA ANA MARÍA SHUA // LENGUA. COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS SOBRE LA LUNA. ESCRITURA DE PALABRAS // ESCRIBIR UNOS VERSOS DE LA LUNA //
CLASE DE MÚSICA CON EL PROFESOR ERNESTO ALGRANATI // LA MURGA LE CANTA A LA LUNA (CANCIÓN DE CIERRE )
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LA FUERZA DE GRAVEDAD // DISCRIMINACION Y ACEPTACION DE LA DIVERSIDAD // SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE CUENTOS
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL CUENTO DE HUMOR Y LA EXAGERACIÓN // REALIZAR INTERPRETACIONES PERSONALES // RODRIGO DE LA SERNA EN CUENTOS DE SILLÓN // LA FIESTA INOLVIDABLE DE SILVIA SCHUJER // ENTREVISTAMOS A SILVIA SCHUJER. PROFE DE LETRAS Y ESCRITORA DE LITERATURA INFANTIL // ESTEREOTIPOS DE GÉNERO A LA HORA DE TRABAJAR // ENTREVISTA CON LA PERIODISTA Y DOCUMENTALISTA LORENA TAPIA GARZÓN // ATLETISMO PARALÍMPICO – ENTREVISTA A MARIANO DOMÍNGUEZ , ATLETA
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
AMBIENTES, RECURSOS NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES // ENTREVISTA A MARCELO GIRAUD, GEÓGRAFO // SUMA Y RESTA DE RACIONALES // PITÁGORAS // JUEGO CON DADOS
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
EL HUMOR // ENTREVISTA A PEDRO MAIRAL, ESCRITOR // CARBONO 14 // LA VIDA EN EL PLANETA: BIOQUÍMICA, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, PLÁSTICOS, FIBRAS, FÁRMACOS, HIGIENE Y COSMÉTICA, AGROQUÍMICOS, PINTURAS // GENERAR RECURSOS SUSTENTABLES PARA EL PLANETA // ENTREVISTA A FERNANDO NOVAS, PALEONTÓLOGO // RODRIGO FERREIRO Y SU ESPACIO DEDICADO A LA TECNOLOGÍA
Ciclo Orientado Parte 2