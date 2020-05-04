Clase del 4 de mayo

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
ACERTIJO ¿CUÁNTOS LITROS DE LECHE DA LA VACA EN SU VIDA?  //  JUEGO TRADICIONAL “LA ESCONDIDA”  //  EXPRESIÓN CORPORAL. APRENDIMOS A BAILAR EL  ESCONDIDO CON UNA BAILARINA DE FOLKLORE DE CÓRDOBA  //  TUVIMOS LA NARRACIÓN DEL CUENTO “QUE FRESQUETE” POR SARA, UNA NIÑA DE 4 AÑOS.  //  PATRICIA REDONDO, DIRECTORA DEL ÁREA DE JARDÍN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES NOS CONTÓ COMO ES EL PROGRAMA “CUENTOS QUE VIAJAN”

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1
Temas
APRENDIMOS SOBRE EL AIRE. DONDE ESTÁ, CÓMO ES Y PARA QUE SIRVE  //  EN NUESTRA SECCIÓN DE ECONOTICIAS RECORDAMOS COSAS IMPORTANTES PARA CUIDAR NUESTRO PLANETA  //  NOS INTRODUCIMOS EN EL FANTÁSTICO MUNDO DE LA MAGIA, UTILIZANDO EL CUENTO “LA VARITA MÁGICA”.  // JUGAMOS CON CANCIONES DONDE SE HABLA DE LOS ANIMALES

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
CIENCIAS NATURALES. PLANTAS ANUALES Y PERENNES (Y ENTREVISTA TELEFÓNICA CON LA BIÓLOGA MILENA MANZUR  //  LECTURA. EMITIMOS CUENTOS GRABADOS DE LA ESCRITORA ANA MARÍA SHUA  //  LENGUA. COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS SOBRE LA LUNA. ESCRITURA DE PALABRAS  //  ESCRIBIR UNOS VERSOS DE LA LUNA  //
CLASE DE MÚSICA CON EL PROFESOR ERNESTO ALGRANATI  //  LA MURGA LE CANTA A LA LUNA (CANCIÓN DE CIERRE )

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LA FUERZA DE GRAVEDAD  //  DISCRIMINACION Y ACEPTACION DE LA DIVERSIDAD  //  SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE CUENTOS

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL CUENTO DE HUMOR Y LA EXAGERACIÓN  //  REALIZAR INTERPRETACIONES PERSONALES  //  RODRIGO DE LA SERNA EN CUENTOS DE SILLÓN  //  LA FIESTA INOLVIDABLE DE SILVIA SCHUJER  //  ENTREVISTAMOS A SILVIA SCHUJER. PROFE DE LETRAS Y ESCRITORA DE LITERATURA INFANTIL  //  ESTEREOTIPOS DE GÉNERO A LA HORA DE TRABAJAR  //  ENTREVISTA CON LA PERIODISTA Y DOCUMENTALISTA LORENA TAPIA GARZÓN  //  ATLETISMO PARALÍMPICO – ENTREVISTA A MARIANO DOMÍNGUEZ , ATLETA

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
AMBIENTES, RECURSOS NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES  //  ENTREVISTA A MARCELO GIRAUD, GEÓGRAFO  //  SUMA Y RESTA DE RACIONALES  //  PITÁGORAS  //  JUEGO CON DADOS

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
EL HUMOR  //  ENTREVISTA A PEDRO MAIRAL, ESCRITOR  //  CARBONO 14  //  LA VIDA EN EL PLANETA: BIOQUÍMICA, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, PLÁSTICOS, FIBRAS, FÁRMACOS, HIGIENE Y COSMÉTICA, AGROQUÍMICOS, PINTURAS  //  GENERAR RECURSOS SUSTENTABLES PARA EL PLANETA  //  ENTREVISTA A FERNANDO NOVAS, PALEONTÓLOGO  //  RODRIGO FERREIRO Y SU ESPACIO DEDICADO A LA TECNOLOGÍA

Ciclo Orientado Parte 2

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