Clase del 30 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
LOS OFICIOS Y TRABAJOS  // LAMADO TELEFÓNICO CON MAESTRO DEL CHACO // INVENTO DEL DIA

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1
Temas
OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  //  ESCUELAS DE DISTINTOS CONTEXTOS DE NUESTRO PAÍS. URBANAS Y RURALES  //  PREGUNTAR A LOS CHICOS Y CHICAS EN SUS CASA SOBRE SUS ESCUELAS  //  EFEMÉRIDES: 1° DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR  //  DERECHOS DE VACACIONES. JORNADA LABORAL DE 8HS, SALARIO JUSTO  //  CLASE DE MÚSICA CON PROFE MAURO  //  MARÍA ELENA WALSH Y SUS LIMERICKS

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
USAR PROGRESIVAMENTE RESULTADOS DE CÁLCULOS MEMORIZADOS  //  PROPIEDADES DE LA ADICIÓN Y LA MULTIPLICACIÓN  //  JUEGUEN A BUSCAR NÚMEROS IGUALES EN LA TABLA PITAGÓRICA  //  MOMENTO ESI (EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL) COMPRENSIÓN DE TEXTOS INSTRUCCIONALES  //  CONSTRUIR PELUCAS SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE UN TEXTO INSTRUCCIONAL

2° y 3° Grado Parte 2

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LA LUCHA de LOS TRABAJADORES  //  COMUNICACION CON WENCESLAO COSTA DIAZ //  LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA DE UN CUENTO CON FORMA DE LEYENDA.
HORACIO QUIROGA.

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y MIGRACIONES INTERNAS  //  CONFLICTOS DE CLASE Y SOCIOCULTURALES  //  “CABECITA NEGRA” DE GERMÁN ROZENMACHER  //  EXPRESIONES FRACCIONARIAS Y DECIMALES  //  LOS DERECHOS LABORALES

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
LOS SERES VIVOS: ORGANIZACIÓN Y COMPLEJIDAD, CRECIMIENTO Y DESARROLLO  //  ENTREVISTAR A UN/A EPIDEMIÓLOGO  //  GÉNERO POLICIAL

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
LA ESCRITURA DEL GUIÓN  //  ESTRUCTURA Y RECURSOS NARRATIVOS  //  SURGIMIENTO DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL

Ciclo Orientado Parte 2

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