Clase del 30 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
LOS OFICIOS Y TRABAJOS // LAMADO TELEFÓNICO CON MAESTRO DEL CHACO // INVENTO DEL DIA
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN // ESCUELAS DE DISTINTOS CONTEXTOS DE NUESTRO PAÍS. URBANAS Y RURALES // PREGUNTAR A LOS CHICOS Y CHICAS EN SUS CASA SOBRE SUS ESCUELAS // EFEMÉRIDES: 1° DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR // DERECHOS DE VACACIONES. JORNADA LABORAL DE 8HS, SALARIO JUSTO // CLASE DE MÚSICA CON PROFE MAURO // MARÍA ELENA WALSH Y SUS LIMERICKS
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
USAR PROGRESIVAMENTE RESULTADOS DE CÁLCULOS MEMORIZADOS // PROPIEDADES DE LA ADICIÓN Y LA MULTIPLICACIÓN // JUEGUEN A BUSCAR NÚMEROS IGUALES EN LA TABLA PITAGÓRICA // MOMENTO ESI (EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL) COMPRENSIÓN DE TEXTOS INSTRUCCIONALES // CONSTRUIR PELUCAS SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE UN TEXTO INSTRUCCIONAL
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LA LUCHA de LOS TRABAJADORES // COMUNICACION CON WENCESLAO COSTA DIAZ // LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA DE UN CUENTO CON FORMA DE LEYENDA.
HORACIO QUIROGA.
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y MIGRACIONES INTERNAS // CONFLICTOS DE CLASE Y SOCIOCULTURALES // “CABECITA NEGRA” DE GERMÁN ROZENMACHER // EXPRESIONES FRACCIONARIAS Y DECIMALES // LOS DERECHOS LABORALES
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
LOS SERES VIVOS: ORGANIZACIÓN Y COMPLEJIDAD, CRECIMIENTO Y DESARROLLO // ENTREVISTAR A UN/A EPIDEMIÓLOGO // GÉNERO POLICIAL
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
LA ESCRITURA DEL GUIÓN // ESTRUCTURA Y RECURSOS NARRATIVOS // SURGIMIENTO DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL
Ciclo Orientado Parte 2