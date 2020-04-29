Clase del 29 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
ACERTIJO QUE SE VA A RESOLVER AL FINAL // ENTORNOS SONOROS // IDENTIFICAR ACCIONES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS A PARTIR DE LA PUNTUALIZACIÓN DE SONIDOS // ALTURA, SONORIDAD, TIMBRE, DURACIÓN, TEXTURA // DISTANCIAS, MOVIMIENTOS, PANEOS, SONIDOS CONSTANTES, SONIDOS QUE SE INTERRUMPEN // ENTORNOS COTIDIANOS // ELEMENTOS DE LA LITERATURA, EL CINE Y LA MÚSICA // LECTURA DE POESÍA CUADERNILLO, “HECHIZO PARA MENTIROSOS” // ARMAR SU PROPIO HECHIZO // CLASE DE MÚSICA
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
“LIMERICKS” DE MARÍA ELENA WALSH // CUENTAS DE SUMA Y RESTA // CARACTERIZAR LAS ESCUELAS DE DISTINTOS CONTEXTOS DE NUESTRO PAÍS. URBANAS Y RURALES // MIRAR IMÁGENES DE ESCUELAS Y COMPARARLAS. ANOTAR SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS // LLAMADO A MAESTRO DE UNA ESCUELA RURAL
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CULTURAS PRECOLOMBINAS // LOS ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS // QUÉ PELÍCULAS SE HICIERON CON INCAS Y AZTECAS // CONJUNTOS DE CÁLCULOS MENTALES // CUENTO JAVIER VILLAFAÑE
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LA RELACIÓN ENCONTRADA ENTRE LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN // RESULTADO DE AUTOEVALUACIÓN // USO DE CALCULADORA COMÚN, DEL CELULAR Y TAMBIÉN CÁLCULOS MEMORÍSTICOS // GÉNERO LEYENDA. ESTRUCTURA NARRATIVA. TIEMPOS VERBALES DE LA NARRACIÓN. PALABRAS DE LENGUAS ORIGINARIAS // USO DEL PRETÉRITO IMPERFECTO Y EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE // LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL // LLAMAR A CAROLINA LEBERMANN: GRUPO LAS “FULBITAS” // LA DIFERENCIA ENTRE LOS VARONES, LAS MUJERES Y OTRAS IDENTIDADES
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CULTURAS PRECOLOMBINAS // LOS ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS // QUÉ PELÍCULAS SE HICIERON CON INCAS Y AZTECAS // CONJUNTOS DE CÁLCULOS MENTALES // CUENTO JAVIER VILLAFAÑE
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
MATEMÁTICAS // LOS HUMANOS INTERFERIMOS CON LOS ANIMALES Y LOS AFECTAMOS, INCLUSO EN SU SUPERVIVENCIA // HAGAMOS UN REGISTRO DE LA FAUNA DE CADA LUGAR Y PROPONGAMOS ACCIONES QUE SE NOS OCURRAN PARA PRESERVARLOS // LLAMADA CON LA SECRETARIA DE AMBIENTE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: ING. DINA LINA MIGANI // EXPLORAMOS EL GOLFO SAN MATÍAS, EN EL OCÉANO ATLÁNTICO
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
REACCIONES QUÍMICAS. COMPUESTOS NATURALES Y SINTÉTICOS // COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS // DIFERENTES TIPOS DE COMPUESTOS QUÍMICOS QUE HAY Y SUS PRINCIPALES DIFERENCIAS // TRANSFORMACIONES FÍSICAS Y LAS QUÍMICAS // COMPUESTOS NATURALES Y LOS COMPUESTOS SINTÉTICOS // ENTREVISTA A VALERIA EDELSZTEIN, CIENTÍFICA // LA PARTICIPACIÓN EN CONVERSACIONES, EXPOSICIONES Y DEBATES // ENTREVISTA A ESPECIALISTA SARA PÉREZ // ENTREVISTA A SANTIAGO KALINOWSKI // UNA CANCIÓN ESCRITA EN LENGUAJE INCLUSIVO
Ciclo Orientado Parte 2