Clase del 29 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
ACERTIJO QUE SE VA A RESOLVER AL FINAL  //  ENTORNOS SONOROS  //  IDENTIFICAR ACCIONES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS A PARTIR DE LA PUNTUALIZACIÓN DE SONIDOS  //  ALTURA, SONORIDAD, TIMBRE, DURACIÓN, TEXTURA  //  DISTANCIAS, MOVIMIENTOS, PANEOS, SONIDOS CONSTANTES, SONIDOS QUE SE INTERRUMPEN  //  ENTORNOS COTIDIANOS  //  ELEMENTOS DE LA LITERATURA, EL CINE Y LA MÚSICA  //  LECTURA DE POESÍA CUADERNILLO, “HECHIZO PARA MENTIROSOS”  //  ARMAR SU PROPIO HECHIZO  //  CLASE DE MÚSICA

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1
Temas
“LIMERICKS” DE MARÍA ELENA WALSH  //  CUENTAS DE SUMA Y RESTA  //  CARACTERIZAR LAS ESCUELAS DE DISTINTOS CONTEXTOS DE NUESTRO PAÍS. URBANAS Y RURALES  //  MIRAR IMÁGENES DE ESCUELAS Y COMPARARLAS. ANOTAR SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS  //  LLAMADO A MAESTRO DE UNA ESCUELA RURAL

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1

Temas

PUEBLOS ORIGINARIOS Y CULTURAS PRECOLOMBINAS  //  LOS ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS  //  QUÉ PELÍCULAS SE HICIERON CON INCAS Y AZTECAS  //  CONJUNTOS DE CÁLCULOS MENTALES  //  CUENTO JAVIER VILLAFAÑE

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LA RELACIÓN ENCONTRADA ENTRE LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN  //  RESULTADO DE AUTOEVALUACIÓN  //  USO DE CALCULADORA COMÚN, DEL CELULAR Y TAMBIÉN CÁLCULOS MEMORÍSTICOS  //  GÉNERO LEYENDA. ESTRUCTURA NARRATIVA. TIEMPOS VERBALES DE LA NARRACIÓN. PALABRAS DE LENGUAS ORIGINARIAS  //  USO DEL PRETÉRITO IMPERFECTO Y EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE  //  LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  //  LLAMAR A CAROLINA LEBERMANN: GRUPO LAS “FULBITAS”  //  LA DIFERENCIA ENTRE LOS VARONES, LAS MUJERES Y OTRAS IDENTIDADES

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CULTURAS PRECOLOMBINAS  //  LOS ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS  //  QUÉ PELÍCULAS SE HICIERON CON INCAS Y AZTECAS  //  CONJUNTOS DE CÁLCULOS MENTALES  //  CUENTO JAVIER VILLAFAÑE

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
MATEMÁTICAS  //  LOS HUMANOS INTERFERIMOS CON LOS ANIMALES Y LOS AFECTAMOS, INCLUSO EN SU SUPERVIVENCIA  //  HAGAMOS UN REGISTRO DE LA FAUNA DE CADA LUGAR Y PROPONGAMOS ACCIONES QUE SE NOS OCURRAN PARA PRESERVARLOS  //  LLAMADA CON LA SECRETARIA DE AMBIENTE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: ING. DINA LINA MIGANI  //  EXPLORAMOS EL GOLFO SAN MATÍAS, EN EL OCÉANO ATLÁNTICO

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
REACCIONES QUÍMICAS. COMPUESTOS NATURALES Y SINTÉTICOS  //  COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS  //  DIFERENTES TIPOS DE COMPUESTOS QUÍMICOS QUE HAY Y SUS PRINCIPALES DIFERENCIAS  //  TRANSFORMACIONES FÍSICAS Y LAS QUÍMICAS  //  COMPUESTOS NATURALES Y LOS COMPUESTOS SINTÉTICOS  //  ENTREVISTA A VALERIA EDELSZTEIN, CIENTÍFICA  //  LA PARTICIPACIÓN EN CONVERSACIONES, EXPOSICIONES Y DEBATES  //  ENTREVISTA A ESPECIALISTA SARA PÉREZ  //  ENTREVISTA A SANTIAGO KALINOWSKI  //  UNA CANCIÓN ESCRITA EN LENGUAJE INCLUSIVO

Ciclo Orientado Parte 2

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