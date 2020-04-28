Clase del 28 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
ACERTIJO QUE SE VA A RESOLVER AL FINAL DEL PROGRAMA // LOS SERES VIVOS // CLASE DE MÚSICA // CUENTO “BICHO RARO”, DE GRACIELA MONTES // ENSALADA IMAGINARIA DE BICHOS // “LOS BICHOS” DE MARÍA ELENA WALSH
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
SITUACIONES DE COMPRA – VENTA // CANCIÓN DE JAVIER VILLAFAÑE // LOS SONIDOS DE OBJETOS DE METAL Y DE MADERA
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
CUENTAS DE, PRECIOS DE ENTRADAS CON PROMOCIONES // EL CRECIMIENTO // LOS TRABALENGUAS Y LA RIMA // FABRICAR MARACAS E INSTRUMENTOS CASEROS // JUGAR UN JUEGO CON LOS SONIDOS
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS Y PERJUDICIALES // CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA // PROBLEMAS DE CONFIGURACIONES RECTANGULARES // LECTURA DE LEYENDAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS // LEER LA “LEYENDA DEL COLIBRÍ”
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL GÉNERO BIOGRÁFICO // HORACIO QUIROGA. LOS ESCRITORES QUE LO INFLUENCIARON // EL OFICIO DE ESCRIBIR // LLAMADO CON LA PROFESORA MISIONERA SILVIA ZAPAYA // LAS DIFERENTES CAPAS QUE CONFORMAN EL INTERIOR TERRESTRE // ESPECIES FOLKLÓRICAS: CHACARERAS.
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
AGUA POTABLE. LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN // DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA // EL POLICIAL ARGENTINO // ENTREVISTA A ADRIANA CARRASCO, PERIODISTA // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL // REFLEXIÓN SOBRE LOS FEMICIDIOS
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
GRAFICOS DE FUNCIONES CUADRÁTICAS Y LINEALES // LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS // LA NOCIÓN DE PARQUES Y RESERVAS NATURALES // ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE PARQUES NACIONALES.
Ciclo Orientado Parte 2