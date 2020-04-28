Clase del 28 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
ACERTIJO QUE SE VA A RESOLVER AL FINAL DEL PROGRAMA  //  LOS SERES VIVOS  //  CLASE DE MÚSICA  //  CUENTO “BICHO RARO”, DE GRACIELA MONTES  //  ENSALADA IMAGINARIA DE BICHOS   //  “LOS BICHOS” DE MARÍA ELENA WALSH

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1
Temas
SITUACIONES DE COMPRA – VENTA  //  CANCIÓN DE JAVIER VILLAFAÑE  //  LOS SONIDOS DE OBJETOS DE METAL Y DE MADERA

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
CUENTAS DE, PRECIOS DE ENTRADAS CON PROMOCIONES   //  EL CRECIMIENTO   //  LOS TRABALENGUAS Y LA RIMA  //  FABRICAR MARACAS E INSTRUMENTOS CASEROS  //  JUGAR UN JUEGO CON LOS SONIDOS

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS Y PERJUDICIALES  //  CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA  //  PROBLEMAS DE CONFIGURACIONES RECTANGULARES  //  LECTURA DE LEYENDAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS  //  LEER LA “LEYENDA DEL COLIBRÍ”

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL GÉNERO BIOGRÁFICO  //  HORACIO QUIROGA. LOS ESCRITORES QUE LO INFLUENCIARON  //  EL OFICIO DE ESCRIBIR  //  LLAMADO CON LA PROFESORA MISIONERA SILVIA ZAPAYA  //  LAS DIFERENTES CAPAS QUE CONFORMAN EL INTERIOR TERRESTRE  //  ESPECIES FOLKLÓRICAS: CHACARERAS.

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
AGUA POTABLE. LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN  //  DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA  //  EL POLICIAL ARGENTINO   //  ENTREVISTA A ADRIANA CARRASCO, PERIODISTA  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  //  REFLEXIÓN SOBRE LOS FEMICIDIOS

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
GRAFICOS DE FUNCIONES CUADRÁTICAS Y LINEALES  //  LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS  //  LA NOCIÓN DE PARQUES Y RESERVAS NATURALES  //  ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE PARQUES NACIONALES.

Ciclo Orientado Parte 2

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