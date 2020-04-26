Clase del 27 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
EL NOMBRE PROPIO // EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL NOMBRE // ESCRIBIR EL NOMBRE EN DISTINTOS LADOS Y CON DISTINTAS COSAS // SOMOS NOSOTRXS QUIENES DECIMOS CÓMO NOS GUSTA QUE NOS NOMBREN // UNA DE LAS COSAS QUE MARCA QUIENES SOMOS // EL DNI Y ALGÚN OTRO LUGAR DE LA CASA EN DONDE ESTÉ SU FOTO // EDUCACIÓN FÍSICA // JUEGO-CANCIÓN // LA IMPORTANCIA DE QUE SER NOMBRADAS Y NOMBRADOS // CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE LLAMARLES ASÍ // ESCRIBIR SU NOMBRE O SOBRENOMBRE
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
TIPOS DE MATERIALES SÓLIDOS // OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN CON DISTINTOS SIGNIFICADOS // PROCEDIMIENTOS BASADOS EN EL CONTEO A OTROS DE CÁLCULO // USO DE LOS SIGNAS DE + Y – // JUEGAN A UNIR CON FLECHAS SUMAS Y RESTAS // JUEGO DE LA LOTERÍA // EDUCACIÓN FÍSICA // CUENTO DE JAVIER VILLAFAÑE
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 1 AL 6 // CAMBIOS EN EL CUERPO // ELABORAR UN REGISTRO PARA REGISTRAR MEDICIONES // LECTURA DE LIMERICKS. COMPRENSIÓN DE TEXTOS INSTRUCCIONALES // ELEMENTOS NECESARIOS PARA ARMAR UN TAUMATROPO // ARMAR UN FICHERO DE INSTRUCCIONES PARA ARMAR DISTINTOS OBJETOS, JUEGOS Y COMIDAS QUE LES GUSTEN
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
RELACIONES ENTRE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN // TIRO AL BLANCO // RELACIÓN ENTRE LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN // CLASE DE MÚSICA // ENTREVISTA CON BIÓLOGO SEBASTIAN GOMEZARA HABLAR SOBRE EL USO DEL MICROSCOPIO // DISTINGUIR A LOS SERES VIVOS DE LOS OBJETOS // 3 GRANDES GRUPOS DE SERES VIVOS: ANIMALES, PLANTAS, HONGOS // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
TIEMPOS GEOLÓGICOS. LA HISTORIA DE LA TIERRA // ENTREVISTAMOS A DR. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS JUAN PONCE DE GENERAL ROCA // MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES // MICRO RELATO “EL ANCIANO SIN MEMORIA” DE JAVIER VILLAFAÑE // ESCUCHEMOS PARA ELISA, DE LUDWIG VAN BEETHOVEN // ENTREVISTA DE LALO MIR A PABLO LESCANO
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
NÚMEROS ENTEROS // MICRORELATO: EL EMPERADOR DE LA CHINA DE MARCO DENEVI // AMBIENTES, RECURSOS NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES // ENTREVISTA CON INSTITUTO DE BIOLOGÍA MARINA Y PESQUERA ALMIRANTE STORNI
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS. MÉTODOS SEPARATIVOS // SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS // MÉTODOS SEPARATIVOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA // ENERGÍA SOLAR // LA CONSTITUCIÓN DEL ESPAÑOL COMO LENGUA ROMANCE // LENGUA Y PODER. EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO POR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA // ENTREVISTA A LUCÍA NIKLISON
Ciclo Orientado Parte 2