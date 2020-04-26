Clase del 27 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
EL NOMBRE PROPIO  //  EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL NOMBRE  //  ESCRIBIR EL NOMBRE EN DISTINTOS LADOS Y CON DISTINTAS COSAS  //  SOMOS NOSOTRXS QUIENES DECIMOS CÓMO NOS GUSTA QUE NOS NOMBREN  //  UNA DE LAS COSAS QUE MARCA QUIENES SOMOS  //  EL DNI Y ALGÚN OTRO LUGAR DE LA CASA EN DONDE ESTÉ SU FOTO  //  EDUCACIÓN FÍSICA  //  JUEGO-CANCIÓN  //  LA IMPORTANCIA DE QUE SER NOMBRADAS Y NOMBRADOS  //  CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE LLAMARLES ASÍ  //  ESCRIBIR SU NOMBRE O SOBRENOMBRE

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1
Temas
TIPOS DE MATERIALES SÓLIDOS  //  OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN CON DISTINTOS SIGNIFICADOS  //  PROCEDIMIENTOS BASADOS EN EL CONTEO A OTROS DE CÁLCULO  //  USO DE LOS SIGNAS DE + Y –  //  JUEGAN A UNIR CON FLECHAS SUMAS Y RESTAS  //  JUEGO DE LA LOTERÍA  //  EDUCACIÓN FÍSICA  //  CUENTO DE JAVIER VILLAFAÑE

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 1 AL 6  //  CAMBIOS EN EL CUERPO  //   ELABORAR UN REGISTRO PARA REGISTRAR MEDICIONES  //  LECTURA DE LIMERICKS. COMPRENSIÓN DE TEXTOS INSTRUCCIONALES  //  ELEMENTOS NECESARIOS PARA ARMAR UN TAUMATROPO   //  ARMAR UN FICHERO DE INSTRUCCIONES PARA ARMAR DISTINTOS OBJETOS, JUEGOS Y COMIDAS QUE LES GUSTEN

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
RELACIONES ENTRE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN  //  TIRO AL BLANCO  //   RELACIÓN ENTRE LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN  //  CLASE DE MÚSICA  //  ENTREVISTA CON BIÓLOGO SEBASTIAN GOMEZARA HABLAR SOBRE EL USO DEL MICROSCOPIO  //  DISTINGUIR A LOS SERES VIVOS DE LOS OBJETOS  //  3 GRANDES GRUPOS DE SERES VIVOS: ANIMALES, PLANTAS, HONGOS  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
TIEMPOS GEOLÓGICOS. LA HISTORIA DE LA TIERRA  //  ENTREVISTAMOS A DR. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS JUAN PONCE DE GENERAL ROCA  //  MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES  //  MICRO RELATO “EL ANCIANO SIN MEMORIA” DE JAVIER VILLAFAÑE  //  ESCUCHEMOS PARA ELISA, DE LUDWIG VAN BEETHOVEN  //  ENTREVISTA DE LALO MIR A PABLO LESCANO

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
NÚMEROS ENTEROS  //  MICRORELATO: EL EMPERADOR DE LA CHINA DE MARCO DENEVI  //  AMBIENTES, RECURSOS NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES  //  ENTREVISTA CON INSTITUTO DE BIOLOGÍA MARINA Y PESQUERA ALMIRANTE STORNI

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS. MÉTODOS SEPARATIVOS  //  SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS  //  MÉTODOS SEPARATIVOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA  //  ENERGÍA SOLAR  //  LA CONSTITUCIÓN DEL ESPAÑOL COMO LENGUA ROMANCE  //  LENGUA Y PODER. EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO POR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA  //  ENTREVISTA A LUCÍA NIKLISON

Ciclo Orientado Parte 2

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