Clase del 24 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
LOS SENTIDOS EN EL RECONOCIMIENTO DE MATERIALES, Y OBJETOS COTIDIANOS // CON NUESTRA IMAGINACIÓN Y LOS RECUERDOS VAMOS A RECONOCER UNA PLAZA // TRABAJOS Y ROLES, HOY LOS MÉDICOS Y MÉDICAS // NOTA CON GOLOMBECK
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
FUNCIÓN SOCIAL DE LA ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA MÚSICA // ENTREVISTA A UN GRUPO DE MÚSICA INFANTIL DEL GRUPO KOUFEQUIN // COMPARAR NÚMEROS, PARA SABER CUÁL ES MÁS GRANDE // PENSAR EN LOS NÚMEROS PARA ORDENAR // JUEGO DE “BUSCANDO EL VECINO”, // ENTREVISTA A SILVIA ALDEROQUI (FUE DIRECTORA DEL MUSEO DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES)
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
ENTREVISTAS: PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS // EL USO DE LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN // PROBLEMA: “ALEXIS Y LA PROMOCIÓN” // DEFENSA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS // DÍA DE LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
A LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO // FÚTBOL: EL DIBUJO DEL ARCO DE CIRCUNFERENCIA EN EL BORDE DEL ÁREA // CALCULAN EL DIÁMETRO, LAS DISTANCIAS A LAS QUE ESTÁN UBICADOS LOS JUGADORES // LA SOCIEDAD SE ORGANIZA PARA PELEAR POR LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES // LEYENDAS DE PUEBLOS AMERICANOS SOBRE EL ORIGEN DEL FUEGO
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
MIGRACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX // PROCEDENCIAS DE LOS MIGRANTES EUROPEOS Y LAS CAUSAS POR LAS QUE ARRIBAN AL PAÍS // LA CULTURA, LAS COSTUMBRES, LAS LENGUAS, LA IDENTIDAD // ENTREVISTA EMILIANO LOMOLMDJIAN, INTEGRANTE DE LA JUVENTUD DE LA UNIÓN CULTURAL ARMENIA // LA INMIGRACIÓN DE LOS QUE VINIERON ESCAPANDO DE HAMBRE Y DE LA GUERRA // LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA, PARA CADA PUEBLO // ENTREVISTA CON SANTIAGO DURANTE, DOCTOR EN LETRAS DE LA UBA // LAS LENGUAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS MIGRACIONES // LEER EL ANCIANO SIN MEMORIA, DE JAVIER VILLAFAÑE
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
IDENTIDAD NACIONAL Y REGIONAL (LATINOAMERICANA) // ASPECTOS COMUNES Y DIVERSOS DE LAS IDENTIDADES COMUNITARIAS // ENTREVISTA CON UNA DOCENTE MAPUCHE // EL RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS; CONJUNTOS, REDES, SISTEMAS // LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTAN LAS TECNOLOGÍA A TRAVÉS DEL TIEMPO // MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN // NOTA CON EL PIANISTA LEO SUJATOVICH
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
FUNCIONES CUADRÁTICAS // EDUCACIÓN FÍSICA // DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS
Ciclo Orientado Parte 2