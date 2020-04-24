Clase del 24 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
LOS SENTIDOS EN EL RECONOCIMIENTO DE MATERIALES, Y OBJETOS COTIDIANOS  //  CON NUESTRA IMAGINACIÓN Y LOS RECUERDOS VAMOS A RECONOCER UNA PLAZA  //  TRABAJOS Y ROLES, HOY LOS MÉDICOS Y MÉDICAS  //  NOTA CON GOLOMBECK

Ciclo Inicial Parte 2

Primer Grado Parte 1
Temas
FUNCIÓN SOCIAL DE LA ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA MÚSICA  //  ENTREVISTA A UN GRUPO DE MÚSICA INFANTIL DEL GRUPO KOUFEQUIN  //  COMPARAR NÚMEROS, PARA SABER CUÁL ES MÁS GRANDE  //  PENSAR EN LOS NÚMEROS PARA ORDENAR  //  JUEGO DE “BUSCANDO EL VECINO”,  //  ENTREVISTA A SILVIA ALDEROQUI (FUE DIRECTORA DEL MUSEO DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES)

Primer Grado Parte 2

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
ENTREVISTAS: PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS  //  EL USO DE LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN  //  PROBLEMA: “ALEXIS Y LA PROMOCIÓN”  //  DEFENSA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS  //  DÍA DE LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS

2° y 3° Grado Parte 2

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
A LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO  //  FÚTBOL: EL DIBUJO DEL ARCO DE CIRCUNFERENCIA EN EL BORDE DEL ÁREA  //  CALCULAN EL DIÁMETRO, LAS DISTANCIAS A LAS QUE ESTÁN UBICADOS LOS JUGADORES  //  LA SOCIEDAD SE ORGANIZA PARA PELEAR POR LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES  //  LEYENDAS DE PUEBLOS AMERICANOS SOBRE EL ORIGEN DEL FUEGO

4° y 5° Grado Parte 2

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
MIGRACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX  //  PROCEDENCIAS DE LOS MIGRANTES EUROPEOS Y LAS CAUSAS POR LAS QUE ARRIBAN AL PAÍS  //  LA CULTURA, LAS COSTUMBRES, LAS LENGUAS, LA IDENTIDAD  //  ENTREVISTA EMILIANO LOMOLMDJIAN, INTEGRANTE DE LA JUVENTUD DE LA UNIÓN CULTURAL ARMENIA  //  LA INMIGRACIÓN DE LOS QUE VINIERON ESCAPANDO DE HAMBRE Y DE LA GUERRA  //  LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA, PARA CADA PUEBLO  //  ENTREVISTA CON SANTIAGO DURANTE, DOCTOR EN LETRAS DE LA UBA  //  LAS LENGUAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS MIGRACIONES  //  LEER EL ANCIANO SIN MEMORIA, DE JAVIER VILLAFAÑE

6° y 7° Grado Parte 2

Ciclo Básico Parte 1

Temas
IDENTIDAD NACIONAL Y REGIONAL (LATINOAMERICANA) // ASPECTOS COMUNES Y DIVERSOS DE LAS IDENTIDADES COMUNITARIAS  //  ENTREVISTA CON UNA DOCENTE MAPUCHE  // EL RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS; CONJUNTOS, REDES, SISTEMAS  //  LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTAN LAS TECNOLOGÍA A TRAVÉS DEL TIEMPO  //  MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN  //  NOTA CON EL PIANISTA LEO SUJATOVICH

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
FUNCIONES CUADRÁTICAS  // EDUCACIÓN FÍSICA  //  DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS

Ciclo Orientado Parte 2

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