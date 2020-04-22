Clase del 22 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
EL HOGAR UN ESPACIO PARA DESCUBRIR, RECONOCER Y VALORAR OBJETOS Y SITUACIONES COTIDIANAS  //  BÚSQUEDA DE TODAS AQUELLAS COSAS, QUE NO VEÍAS CON ATENCIÓN PARA QUE LE SAQUES UNA FOTOGRAFÍA  // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  //  CARRERA DE AUTOS. LA INDAGACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL, SOCIAL Y TECNOLÓGICO  //  RECONOCIMIENTO DE QUE LOS OBJETOS ESTÁN CONSTRUIDOS CON DISTINTOS MATERIALES. CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS Y SUS USOS  //  NOMBRAR TODOS LOS TRANSPORTES QUE CONOCEN  //  SER UN VEHÍCULO DIFERENTE, Y VIAJAR ALREDEDOR DE LA CASA  //  FUNCIONES Y ROLES DE LOS TRABAJADORES  //  QUÉ HERRAMIENTAS NECESITA

Ciclo Inicial Parte 2

Primer Grado Parte 1
Temas
RECONOCIMIENTO Y USO DE LOS NÚMEROS NATURALES, DE SU DESIGNACIÓN ORAL Y REPRESENTACIÓN ESCRITA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN EN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS  //  ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES, HORARIOS EN ESCUELAS RURALES RESPECTO DE ESCUELAS URBANAS  //  TRABALENGUAS MARÍA ELENA WALSH  //  DIVERSIDAD DE SERES VIVOS: LAS PLANTAS. FLORES Y FRUTOS  //  FUNCIÓN SOCIAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  //  ARMADO DE INSTRUMENTOS

Primer Grado Parte 2

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
RECONOCER QUE LAS PERSONAS CAMBIAN A LO LARGO DEL TIEMPO  //  ENTREVISTA A UN ODONTÓLOGO  //  LOS CUIDADOS E HIGIENE DE LA DENTICIÓN  //  ENTREVISTA A UN PEDIATRA  //  FICHA MÉDICA. DIFERENCIAS EN EL CRECIMIENTO DE AMBOS SEXOS  //  ANALIZAR CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN EL CUENTO LEIDO  //  EDUCACIÓN FÍSICA  //  RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN  //  SUMAS, RESTAS Y MULTIPLICACIONES  //  PREGUNTEN CÓMO ES UN MAPLE DE HUEVOS. LAS CAJAS DE HUEVOS NOS SIRVEN PARA PENSAR EN FILAS Y EN COLUMNAS  //  VIDA COTIDIANA DE LAS FAMILIAS REPRESENTATIVAS DE DISTINTOS GRUPOS SOCIALES EN DIVERSAS SOCIEDADES DEL PASADO  //  MODOS DE ORGANIZAR LAS FAMILIAS, LOS TRABAJOS, LOS MODOS DE ALIMENTARSE Y DE TRANSFORMAR EL AMBIENTE HABITADO PARA PODER VIVIR

2° y 3° Grado Parte 2

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
DIVERSOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS  //  ANIMALES, PLANTAS Y HONGOS. Y LOS MICROORGANISMOS  //  ENTREVISTA A BIOLOGO SEBASTIAN GOMEZ
INVESTIGADOR DEL CONICET  //  “LA LEYENDA DEL CONEJO ROJO”  //  LA REVOLUCION DE MAYO

4° y 5° Grado Parte 2

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
MODELO AGROEXPORTADOR EN ARGENTINA  //  NOTA CON ROSALÍA DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA TIERRA  //  NÚMEROS Y OPERACIONES: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE MÚLTIPLOS Y DIVISORES  //  EL TRABAJO DE LOS PALEONTÓLOGOS  //  NOTA CON PALEONTÓLOGO SEBASTIÁN APESTEGUÍA

6° y 7° Grado Parte 2

Ciclo Básico Parte 1
Temas
LECTURA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS CARTESIANOS  //  COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DIFERENTES REPRESENTACIONES GRÁFICAS  //  LECTURA PUNTUAL Y GLOBAL DE LOS GRÁFICOS  //  CONSTRUIR FICHAS DE LOS CONTENIDOS ABORDADOS  //  PROGRESO Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  //  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
CONCEPTO DE IÓN Y ELECTRONEGATIVIDAD  //  REGLA DEL OCTETO. UNIONES QUÍMICAS  //  PROCESOS LINGÜÍSTICOS E HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS LENGUAS  //  LAS LENGUAS HABLADAS POR LOS PUEBLOS ORIGINARIOS  //  RELACIONES ENTRE LENGUA Y PODER

Ciclo Orientado Parte 2

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