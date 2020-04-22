Clase del 22 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
EL HOGAR UN ESPACIO PARA DESCUBRIR, RECONOCER Y VALORAR OBJETOS Y SITUACIONES COTIDIANAS // BÚSQUEDA DE TODAS AQUELLAS COSAS, QUE NO VEÍAS CON ATENCIÓN PARA QUE LE SAQUES UNA FOTOGRAFÍA // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL // CARRERA DE AUTOS. LA INDAGACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL, SOCIAL Y TECNOLÓGICO // RECONOCIMIENTO DE QUE LOS OBJETOS ESTÁN CONSTRUIDOS CON DISTINTOS MATERIALES. CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS Y SUS USOS // NOMBRAR TODOS LOS TRANSPORTES QUE CONOCEN // SER UN VEHÍCULO DIFERENTE, Y VIAJAR ALREDEDOR DE LA CASA // FUNCIONES Y ROLES DE LOS TRABAJADORES // QUÉ HERRAMIENTAS NECESITA
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
RECONOCIMIENTO Y USO DE LOS NÚMEROS NATURALES, DE SU DESIGNACIÓN ORAL Y REPRESENTACIÓN ESCRITA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN EN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS // ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES, HORARIOS EN ESCUELAS RURALES RESPECTO DE ESCUELAS URBANAS // TRABALENGUAS MARÍA ELENA WALSH // DIVERSIDAD DE SERES VIVOS: LAS PLANTAS. FLORES Y FRUTOS // FUNCIÓN SOCIAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA // ARMADO DE INSTRUMENTOS
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
RECONOCER QUE LAS PERSONAS CAMBIAN A LO LARGO DEL TIEMPO // ENTREVISTA A UN ODONTÓLOGO // LOS CUIDADOS E HIGIENE DE LA DENTICIÓN // ENTREVISTA A UN PEDIATRA // FICHA MÉDICA. DIFERENCIAS EN EL CRECIMIENTO DE AMBOS SEXOS // ANALIZAR CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN EL CUENTO LEIDO // EDUCACIÓN FÍSICA // RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN // SUMAS, RESTAS Y MULTIPLICACIONES // PREGUNTEN CÓMO ES UN MAPLE DE HUEVOS. LAS CAJAS DE HUEVOS NOS SIRVEN PARA PENSAR EN FILAS Y EN COLUMNAS // VIDA COTIDIANA DE LAS FAMILIAS REPRESENTATIVAS DE DISTINTOS GRUPOS SOCIALES EN DIVERSAS SOCIEDADES DEL PASADO // MODOS DE ORGANIZAR LAS FAMILIAS, LOS TRABAJOS, LOS MODOS DE ALIMENTARSE Y DE TRANSFORMAR EL AMBIENTE HABITADO PARA PODER VIVIR
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
DIVERSOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS // ANIMALES, PLANTAS Y HONGOS. Y LOS MICROORGANISMOS // ENTREVISTA A BIOLOGO SEBASTIAN GOMEZ
INVESTIGADOR DEL CONICET // “LA LEYENDA DEL CONEJO ROJO” // LA REVOLUCION DE MAYO
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
MODELO AGROEXPORTADOR EN ARGENTINA // NOTA CON ROSALÍA DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA TIERRA // NÚMEROS Y OPERACIONES: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE MÚLTIPLOS Y DIVISORES // EL TRABAJO DE LOS PALEONTÓLOGOS // NOTA CON PALEONTÓLOGO SEBASTIÁN APESTEGUÍA
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
LECTURA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS CARTESIANOS // COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DIFERENTES REPRESENTACIONES GRÁFICAS // LECTURA PUNTUAL Y GLOBAL DE LOS GRÁFICOS // CONSTRUIR FICHAS DE LOS CONTENIDOS ABORDADOS // PROGRESO Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE // TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
CONCEPTO DE IÓN Y ELECTRONEGATIVIDAD // REGLA DEL OCTETO. UNIONES QUÍMICAS // PROCESOS LINGÜÍSTICOS E HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS LENGUAS // LAS LENGUAS HABLADAS POR LOS PUEBLOS ORIGINARIOS // RELACIONES ENTRE LENGUA Y PODER
Ciclo Orientado Parte 2