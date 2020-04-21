Clase del 21 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
INICIACIÓN EN EL CONOCIMIENTO SOBRE SÍ MISMO, CONFIANDO EN SUS POSIBILIDADES Y ACEPTANDO SUS LÍMITES // REALIZAR UN BREVE COMENTARIO ACERCA DE LOS JUEGOS Y JUGUETES CON LOS QUE JUGABAN LOS GRANDES CUANDO ERAN PEQUEÑOS // DIBUJO DE UN JUGUETE QUE IMAGINEN // ENTREVISTA A UN FABRICANTE DE JUGUETES ARTESANALES // JUEGOS: SIMBÓLICO O DRAMÁTICO, TRADICIONALES // JUEGOS QUE JUGABAN LES ADULTES EN SU INFANCIA // COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE RELACIONES ESPACIALES DESCRIBIENDO POSICIONES RELATIVAS ENTRE LOS OBJETOS // PRIMEROS CONOCIMIENTOS GEOMÉTRICOS
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA EDUCACIÓN URBANAS Y RURALES // RECONOCIMIENTO Y USO DE LOS NÚMEROS NATURALES // ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DECIMAL // PREGUNTAR EN CASA Y ANOTAR EN UN PAPEL EL NOMBRE Y LA EDAD DE LOS FAMILIARES Y ORDENAR POR EDADES // LAS PLANTAS // TALLOS Y HOJAS // IDENTIFICAR LAS PARTES DE LAS PLANTAS MÁS COMUNES // DIFERENCIARLAS POR SUS TALLOS EN ÁRBOLES, ARBUSTOS Y HIERBAS // CAJA DE PALABRAS SEGURAS: ANIMALES // ¿QUÉ PRECISAMOS PARA IRNOS DE VIAJE?
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN // LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE HABITABAN NUESTRO ACTUAL TERRITORIO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES // MODOS DE ORGANIZAR LAS FAMILIAS, LOS TRABAJOS, LOS MODOS DE ALIMENTARSE Y DE TRANSFORMAR EL AMBIENTE HABITADO PARA PODER VIVIR // LOS ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS. LAS CREENCIAS, LA MÚSICA // LOS MATERIALES Y LA LUZ // CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS EN TRANSPARENTES Y OPACOS // LAS SOMBRAS SEGÚN LA POSICIÓN DE LA FUENTE DE LUZ RESPECTO DEL OBJETO // EL SIGNIFICADO DE NUEVAS PALABRAS Y LOCUCIONES
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LOS SERES VIVOS // CARACTERÍSTICAS COMUNES // ENTREVISTA A UN BIÓLOGO // LEYENDAS DE PUEBLOS AMERICANOS SOBRE EL ORIGEN DEL FUEGO // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL MODELO AGROEXPORTADOR // ENTREVISTA CON DEOLINDA CARRIZO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO, MOCASE // EL ROL DE ULISES EN LA ODISEA // CARACTERÍSTICAS QUE TOMA UN TEXTO NARRATIVO (UN MITO) CUANDO SE LO ADAPTA AL GÉNERO TEATRAL // EL ROL DE SAN MARTÍN // ESCRIBIR LA ESCENA EN LA QUE ULISES LE EXIGE A CIRCE QUE SUS COMPAÑEROS RECUPEREN LA FORMA HUMANA COMO UN TEXTO TEATRAL // EL MUNDO ESTÁ LLENO DE SONIDOS
6° y 7° Grado Parte 2
Cíclo Básico Parte 1
Temas
EL RELATO POLICIAL // SHERLOCK HOLMES // LA CIENCIA EN LA VIDA COTIDIANA // EN LA HIGIENE DE LAS MANOS, EN LA LIMPIEZA DEL HOGAR, EN LA INGESTA DE ALIMENTOS, EN LOS TRATAMIENTOS CON MEDICAMENTOS CASEROS // ENTREVISTAR A UNA CIENTÍFICA O CIENTÍFICO.- VALERIA EDELSZTEIN CIENTÍFICA // EL AGUA Y SUS PROPIEDADES // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Cíclo Básico Parte 2
Cíclo Orientado Parte 1
Temas
RECONOCIMIENTO DE RELACIONES ENTRE VARIABLES EN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS // REGULARIDADES NUMÉRICAS, PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA //
SPINETTA Y SUS LECTURAS DEL PENSADOR FRANCÉS MICHAEL FOUCAULT // LOS ELEMENTOS Y CONDICIONES NATURALES DE LOS GRANDES CONJUNTOS AMBIENTALES
ENTREVISTADO: DANIEL CERVELLINI – MUSEO DE CIENCIAS NATURALES LORENZO SCAGLIA // CUENTO DE LUCIANO LAMBERTI // LOS PROCESOS DE PESCA EN EL SUR ARGENTINO // LOS ANFIBIOS
Cíclo Orientado Parte 2