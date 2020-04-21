Clase del 21 de abril

Ciclo Inicial Parte 1

Temas
INICIACIÓN EN EL CONOCIMIENTO SOBRE SÍ MISMO, CONFIANDO EN SUS POSIBILIDADES Y ACEPTANDO SUS LÍMITES  //  REALIZAR UN BREVE COMENTARIO ACERCA DE LOS JUEGOS Y JUGUETES CON LOS QUE JUGABAN LOS GRANDES CUANDO ERAN PEQUEÑOS  //  DIBUJO DE UN JUGUETE QUE IMAGINEN  //  ENTREVISTA A UN FABRICANTE DE JUGUETES ARTESANALES  //  JUEGOS: SIMBÓLICO O DRAMÁTICO, TRADICIONALES  //  JUEGOS QUE JUGABAN LES ADULTES EN SU INFANCIA  //  COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE RELACIONES ESPACIALES DESCRIBIENDO POSICIONES RELATIVAS ENTRE LOS OBJETOS  //  PRIMEROS CONOCIMIENTOS GEOMÉTRICOS

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1

Temas
LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA EDUCACIÓN URBANAS Y RURALES  //  RECONOCIMIENTO Y USO DE LOS NÚMEROS NATURALES  //  ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DECIMAL  //  PREGUNTAR EN CASA Y ANOTAR EN UN PAPEL EL NOMBRE Y LA EDAD DE LOS FAMILIARES Y ORDENAR POR EDADES  //  LAS PLANTAS  //  TALLOS Y HOJAS  //  IDENTIFICAR LAS PARTES DE LAS PLANTAS MÁS COMUNES  //  DIFERENCIARLAS POR SUS TALLOS EN ÁRBOLES, ARBUSTOS Y HIERBAS  //  CAJA DE PALABRAS SEGURAS: ANIMALES  //  ¿QUÉ PRECISAMOS PARA IRNOS DE VIAJE?

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN  //  LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE HABITABAN NUESTRO ACTUAL TERRITORIO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES  //  MODOS DE ORGANIZAR LAS FAMILIAS, LOS TRABAJOS, LOS MODOS DE ALIMENTARSE Y DE TRANSFORMAR EL AMBIENTE HABITADO PARA PODER VIVIR  //  LOS ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS. LAS CREENCIAS, LA MÚSICA  //  LOS MATERIALES Y LA LUZ  //  CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS EN TRANSPARENTES Y OPACOS  //  LAS SOMBRAS SEGÚN LA POSICIÓN DE LA FUENTE DE LUZ RESPECTO DEL OBJETO  //  EL SIGNIFICADO DE NUEVAS PALABRAS Y LOCUCIONES

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
LOS SERES VIVOS  //  CARACTERÍSTICAS COMUNES  //  ENTREVISTA A UN BIÓLOGO  //  LEYENDAS DE PUEBLOS AMERICANOS SOBRE EL ORIGEN DEL FUEGO  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
EL MODELO AGROEXPORTADOR  //  ENTREVISTA CON DEOLINDA CARRIZO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO, MOCASE  //  EL ROL DE ULISES EN LA ODISEA  //  CARACTERÍSTICAS QUE TOMA UN TEXTO NARRATIVO (UN MITO) CUANDO SE LO ADAPTA AL GÉNERO TEATRAL  //  EL ROL DE SAN MARTÍN  //  ESCRIBIR LA ESCENA EN LA QUE ULISES LE EXIGE A CIRCE QUE SUS COMPAÑEROS RECUPEREN LA FORMA HUMANA COMO UN TEXTO TEATRAL  //  EL MUNDO ESTÁ LLENO DE SONIDOS

6° y 7° Grado Parte 2

 

Cíclo Básico Parte 1
Temas
EL RELATO POLICIAL  //  SHERLOCK HOLMES  //  LA CIENCIA EN LA VIDA COTIDIANA  //  EN LA HIGIENE DE LAS MANOS, EN LA LIMPIEZA DEL HOGAR, EN LA INGESTA DE ALIMENTOS, EN LOS TRATAMIENTOS CON MEDICAMENTOS CASEROS  //  ENTREVISTAR A UNA CIENTÍFICA O CIENTÍFICO.- VALERIA EDELSZTEIN CIENTÍFICA  //  EL AGUA Y SUS PROPIEDADES  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Cíclo Básico Parte 2

 

Cíclo Orientado Parte 1
Temas
RECONOCIMIENTO DE RELACIONES ENTRE VARIABLES EN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS  //  REGULARIDADES NUMÉRICAS, PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA  //
SPINETTA Y SUS LECTURAS DEL PENSADOR FRANCÉS MICHAEL FOUCAULT  //  LOS ELEMENTOS Y CONDICIONES NATURALES DE LOS GRANDES CONJUNTOS AMBIENTALES
ENTREVISTADO: DANIEL CERVELLINI – MUSEO DE CIENCIAS NATURALES LORENZO SCAGLIA  //  CUENTO DE LUCIANO LAMBERTI  //  LOS PROCESOS DE PESCA EN EL SUR ARGENTINO  //  LOS ANFIBIOS

Cíclo Orientado Parte 2

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