Clase del 20 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
JUEGO PARA ELEGIR DIFERENTES OBJETOS, MATERIALES E IDEAS // CADA NIÑO Y NIÑA DESARROLLE PLENAMENTE SU SUBJETIVIDAD RECONOCIENDO SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES // TOMEN DISTINTOS MATERIALES Y PIENSEN EN QUE SE PUEDEN TRANSFORMAR Y DE QUÉ FORMA PODEMOS JUGAR CON ELLOS // INDAGACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL, SOCIAL Y TECNOLÓGICO // OBJETOS CONSTRUIDOS CON DISTINTOS MATERIALES // EXPLORACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS OBJETOS // VALORAR Y RESPETAR FORMAS DIFERENTES DE VIDA A LA NUESTRA Y VALORAR EL CUIDADO DEL AMBIENTE SOCIAL Y NATURAL // DIALOGUEN CON TU FAMILIA SOBRE TODES LES INTEGRANTES DE LA FAMILIAR // UN DIBUJO DE TU FAMILIA CON CUALQUIER MATERIAL QUE TENGAS A MANO // ARMAR UN COLLAGE CON FOTOS FAMILIARES
BUSQUEN LAS DIFERENCIAS ENTRE CADA MOMENTO DE LA FOTO, CADA VESTIMENTA, CADA EXPRESIÓN
Ciclo Inicial Parte 2
Primer Grado Parte 1
Temas
MEDIR LONGITUDES USANDO UNIDADES NO CONVENCIONALES // DIBUJO CON LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVEN // CUENTO “FELIPE NO ES NINGUN BEBE”, NARRADO POR UNA NIÑA DE RADIO FM TINKUNACO // CARACTERÍSTICAS DE UNA INSTITUCIÓN CONOCIDA: LA ESCUELA // NOTA TELEFÓNICA CON MAESTRA // TEXTOS QUE SE APRENDEN DE MEMORIA // CAJA DE PALABRAS SEGURAS QUE LES SERVIRÁN PARA NUEVAS ESCRITURAS // LEE MARÍA ELENA WALSH
Primer Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE HABITABAN NUESTRO ACTUAL TERRITORIO AMERICANO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES // ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS. LAS LENGUAS. LAS FAMILIAS, LOS TRABAJOS, LOS MODOS DE ALIMENTARSE Y DE TRANSFORMAR EL AMBIENTE HABITADO PARA PODER VIVIR // CANCIÓN EN OTRA LENGUA // AUDIO CONTANDO QUÉ LENGUA DE UN PUEBLO ORIGINARIO DE LATINOAMÉRICA LES GUSTARÍA APRENDER // LEEMOS UN POEMA DE BALDOMERO FERNÁNDEZ MORENO // MATEMÁTICAS. // EL RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN // LEEMOS UN RELATO MÍTICO DE LA COMUNIDAD TOBA // TOMAR CUALQUIER FENÓMENO DE LA NATURALEZA O DEL CLIMA PARA CONTAR UN CUENTO
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COLONIAL // DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITABAN LAS CIUDADES COLONIALES // EL CANDOMBE COMO EXPRESIÓN CULTURAL DE LA CULTURA AFRODESCENDIENTE // ENTREVISTA CON REPRESENTANTE DEL GRUPO LINDO QUILOMBO //
PARTICIPACION DE LA VIDA POLÍTICA DE LA SOCIEDAD COLONIAL // LECTURA DE LEYENDAS DE PUEBLOS AMERICANOS SOBRE EL ORIGEN DEL FUEGO // ENTREVISTA ALEJANDRO CROTTO, POETA, TRADUCTOR Y LIC. EN LITERATURA, PARA HABLAR SOBRE LOS MITOS
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
CÁLCULO PARA DIVISIONES. RECURSOS FÍSICOS: CALCULADORA // EL GÉNERO TEATRAL. LA POLISEMIA Y RECURSOS PARA CREAR EFECTO CÓMICO // LECTURA DE LA OBRA “VIVIR EN LA CALLE CONESA” // PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL PERO TIENEN DISTINTOS SIGNIFICADOS // EL EFECTO DE CONFUSIÓN A PARTIR DE PALABRAS O EXPRESIONES QUE SUENAN IGUAL AUNQUE SE ESCRIBAN DISTINTO // JUEGO RETÓRICO LLAMADO CALAMBUR // EL MODO EN QUE SE LOGRA LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO
ESCRIBIR UN CALAMBUR Y DIBUJAR SUS DOS SIGNIFICADOS // OBRA TEATRAL: ¿QUÉ ACTORES PARTICIPAN? ¿CÓMO LOS CARACTERIZARÍAN? // MODELO AGROEXPORTADOR EN ARGENTINA
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Básico Parte 1
Temas
APROXIMACIÓN A LAS FUNCIONES A TRAVÉS DE GRÁFICOS CARTESIANOS Y ESTADÍSTICOS // LECTURA E INTERPRETACIÓN DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS // COVID-19 EN EL MUNDO Y EN LA ARGENTINA // GRÁFICO CARTESIANO, VARIABLES, PUNTOS MÁXIMOS, MÍNIMOS, TRAMOS CONSTANTES, VARIABLES CONTINUAS Y DISCRETAS // LLAMADO SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA // RECURSOS NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES // CONCEPTO DE AMBIENTE Y AL CONOCIMIENTO DE CONJUNTOS AMBIENTALES // ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES EN EL ENTORNO DE CIERTA FAUNA // INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas
Ciclo Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS. UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LOS ÁTOMOS // PROCESOS LINGÜÍSTICOS E HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS LENGUAS // ENTREVISTA A VALENTINA NOBLIA: EL USO DEL LENGUAJE EN RELACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS // LEEN UN JOVEN AUTOR CORDOBÉS, LUCIANO LAMBERTI
Ciclo Orientado Parte 1