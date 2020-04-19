Clase del 20 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
JUEGO PARA ELEGIR DIFERENTES OBJETOS, MATERIALES E IDEAS  // CADA NIÑO Y NIÑA DESARROLLE PLENAMENTE SU SUBJETIVIDAD RECONOCIENDO SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  //  TOMEN DISTINTOS MATERIALES Y PIENSEN EN QUE SE PUEDEN TRANSFORMAR Y DE QUÉ FORMA PODEMOS JUGAR CON ELLOS  //  INDAGACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL, SOCIAL Y TECNOLÓGICO  //  OBJETOS CONSTRUIDOS CON DISTINTOS MATERIALES  //  EXPLORACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS OBJETOS  //  VALORAR Y RESPETAR FORMAS DIFERENTES DE VIDA A LA NUESTRA Y VALORAR EL CUIDADO DEL AMBIENTE SOCIAL Y NATURAL  //  DIALOGUEN CON TU FAMILIA SOBRE TODES LES INTEGRANTES DE LA FAMILIAR  //  UN DIBUJO DE TU FAMILIA CON CUALQUIER MATERIAL QUE TENGAS A MANO  //  ARMAR UN COLLAGE CON FOTOS FAMILIARES
BUSQUEN LAS DIFERENCIAS ENTRE CADA MOMENTO DE LA FOTO, CADA VESTIMENTA, CADA EXPRESIÓN

Ciclo Inicial Parte 2

 

Primer Grado Parte 1
Temas
MEDIR LONGITUDES USANDO UNIDADES NO CONVENCIONALES  // DIBUJO CON LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVEN  // CUENTO “FELIPE NO ES NINGUN BEBE”, NARRADO POR UNA NIÑA DE RADIO FM TINKUNACO  //  CARACTERÍSTICAS DE UNA INSTITUCIÓN CONOCIDA: LA ESCUELA  //  NOTA TELEFÓNICA CON MAESTRA  //  TEXTOS QUE SE APRENDEN DE MEMORIA  //  CAJA DE PALABRAS SEGURAS QUE LES SERVIRÁN PARA NUEVAS ESCRITURAS //  LEE MARÍA ELENA WALSH

Primer Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1
Temas
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE HABITABAN NUESTRO ACTUAL TERRITORIO AMERICANO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES  //  ASPECTOS CULTURALES Y CREENCIAS. LAS LENGUAS. LAS FAMILIAS, LOS TRABAJOS, LOS MODOS DE ALIMENTARSE Y DE TRANSFORMAR EL AMBIENTE HABITADO PARA PODER VIVIR  //  CANCIÓN EN OTRA LENGUA  //  AUDIO CONTANDO QUÉ LENGUA DE UN PUEBLO ORIGINARIO DE LATINOAMÉRICA LES GUSTARÍA APRENDER  //  LEEMOS UN POEMA DE BALDOMERO FERNÁNDEZ MORENO  //  MATEMÁTICAS.  //  EL RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS OPERACIONES DE MULTIPLICACIÓN  //  LEEMOS UN RELATO MÍTICO DE LA COMUNIDAD TOBA  //  TOMAR CUALQUIER FENÓMENO DE LA NATURALEZA O DEL CLIMA PARA CONTAR UN CUENTO

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1
Temas
CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COLONIAL  //  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITABAN LAS CIUDADES COLONIALES  //  EL CANDOMBE COMO EXPRESIÓN CULTURAL DE LA CULTURA AFRODESCENDIENTE  //  ENTREVISTA CON REPRESENTANTE DEL GRUPO LINDO QUILOMBO  //
PARTICIPACION DE LA VIDA POLÍTICA DE LA SOCIEDAD COLONIAL  //  LECTURA DE LEYENDAS DE PUEBLOS AMERICANOS SOBRE EL ORIGEN DEL FUEGO  //  ENTREVISTA ALEJANDRO CROTTO, POETA, TRADUCTOR Y LIC. EN LITERATURA, PARA HABLAR SOBRE LOS MITOS

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1
Temas
CÁLCULO PARA DIVISIONES. RECURSOS FÍSICOS: CALCULADORA  //  EL GÉNERO TEATRAL. LA POLISEMIA Y RECURSOS PARA CREAR EFECTO CÓMICO  //  LECTURA DE LA OBRA “VIVIR EN LA CALLE CONESA”  //  PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL PERO TIENEN DISTINTOS SIGNIFICADOS  //  EL EFECTO DE CONFUSIÓN A PARTIR DE PALABRAS O EXPRESIONES QUE SUENAN IGUAL AUNQUE SE ESCRIBAN DISTINTO  //  JUEGO RETÓRICO LLAMADO CALAMBUR  //  EL MODO EN QUE SE LOGRA LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO
ESCRIBIR UN CALAMBUR Y DIBUJAR SUS DOS SIGNIFICADOS  //  OBRA TEATRAL: ¿QUÉ ACTORES PARTICIPAN? ¿CÓMO LOS CARACTERIZARÍAN?  //  MODELO AGROEXPORTADOR EN ARGENTINA

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Básico Parte 1
Temas
APROXIMACIÓN A LAS FUNCIONES A TRAVÉS DE GRÁFICOS CARTESIANOS Y ESTADÍSTICOS  //  LECTURA E INTERPRETACIÓN DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS  // COVID-19 EN EL MUNDO Y EN LA ARGENTINA  //  GRÁFICO CARTESIANO, VARIABLES, PUNTOS MÁXIMOS, MÍNIMOS, TRAMOS CONSTANTES, VARIABLES CONTINUAS Y DISCRETAS  //  LLAMADO SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA  //  RECURSOS NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES  //  CONCEPTO DE AMBIENTE Y AL CONOCIMIENTO DE CONJUNTOS AMBIENTALES  //  ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES EN EL ENTORNO DE CIERTA FAUNA  //  INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ  Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas

Ciclo Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1
Temas
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS. UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LOS ÁTOMOS  //  PROCESOS LINGÜÍSTICOS E HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS LENGUAS  //  ENTREVISTA A VALENTINA NOBLIA: EL USO DEL LENGUAJE EN RELACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  //  LEEN UN JOVEN AUTOR CORDOBÉS, LUCIANO LAMBERTI

Ciclo Orientado Parte 1

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