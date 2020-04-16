Clase del 16 de abril

Ciclo Inicial Parte 1
Temas
JUGAR A DESCIFRAR SONIDOS DE ANIMALES // JUEGO DRAMÁTICO CON EL CARTERO // LEE UN CUENTO // DESCUBRIMOS SONIDOS // JUEGO DE OFICIOS: CARPINTERO
Ciclo Inicial Parte 2
1° Grado Parte 1
Temas
RECONOCEMOS FIGURAS GEOMÉTRICAS A PARTIR DE DISTINTAS CARACTERÍSTICAS MATEMÁTICAS // OBJETOS EN EL AULA. OBJETOS QUE HAYA EN SUS CASAS // DIBUJEN LA MESA Y ESCRIBAN // BÚSQUEDA A MODO DE JUEGO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS EN SUS CASAS // CONDICIONES DE VIDA EN DIFERENTES ESPACIOS GEOGRÁFICOS // ENTREVISTA TELEFÓNICA CON PRODUCTOR RURAL // LEE CUENTO // TRABAJOS Y LAS PUBLICIDADES // LA PUBLICIDAD EN LA RADIO Y LA TELEVISIÓN // ENTREVISTAMOS A ARTURO CUADRADO. LOCUTOR
1° Grado Parte 2
2° y 3° Grado Parte 1
Temas
EJERCICIO DE MEMORIA: GRABEN Y MANDEN LA PARTE QUE HAYAN ELEGIDO // RECURSOS NATURALES DE NUESTRO PAÍS // UNA CONCIENCIA AMBIENTAL // SITIOS DECLARADOS COMO PATRIMONIO EN NUESTRO PAÍS // PATRIMONIOS CULTURALES: El TANGO // El LUNFARDO // DESAFÍOS CON SUMAS Y RESTAS // CUENTAS MENTALES
El cuento: Planteo – Nudo – Desenlace – Personajes – Argumento // INVENTAR UN PERSONAJE RARO QUE SEA MITAD PERSONA MITAD ANIMAL
2° y 3° Grado Parte 2
4° y 5° Grado Parte 1
Temas
RECURSOS NATURALES. EL AGUA // DISTINTAS FUNCIONES Y USOS PARA EL DESARROLLO HUMANO // CIUDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ORILLAS DEL RÍO // Identificar sonidos: RURAL O URBANO // LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE // CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL Y DEL AGUA
ENTREVISTA AL INGENIERO AGRÓNOMO OCTAVIO PÉREZ PARDO // PERIODISTA ESPECIALIZADA EN ECOLOGÍA Y AMBIENTE, LAURA ROCHA // MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN // TABLA DE PITÁGORAS // LEE UN POEMA DE ELSA BORNEMANN // EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
4° y 5° Grado Parte 2
6° y 7° Grado Parte 1
Temas
DERECHO A LA LIBERTAD: LA POBLACIÓN AFRO EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XIX // NOTA CON FEDERICO PITA, PRESIDENTE DE DIAFAR (DIÁSPORA AFRICANA EN LA ARGENTINA) Y DEL INADI // SISTEMATIZAR RELACIONES NUMÉRICAS Y PROPIEDADES DEL CAMPO MULTIPLICATIVO // ACOTACIONES A LOS ACTORES Y AL ESCENÓGRAFO // CÓMO ACTÚAN O HABLAN LOS PERSONAJES // ANALIZAR LETRA DE CANCIÓN // QUIQUE PESOA LEE
6° y 7° Grado Parte 2
Ciclo Secundario Básico Parte 1
Temas
REPASO: NÚMEROS Y OPERACIONES. INTERPRETAR, REGISTRAR, COMUNICAR Y COMPARAR NÚMEROS ENTEROS // ENTREVISTA TELEFÓNICA A NADIA ZYNCENKO, PRONOSTICADORA Y METEORÓLOGA // NOTA CON EL HISTORIADOR LEANDRO MORGENFELD // RELACIONES CON LOS VECINOS // LECTURA DE ALEJANDRO APO
Ciclo Secundario Básico Parte 2
Ciclo Orientado Parte 1
Temas
REPASO DEL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS // LEE “ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA FANTÁSTICA”
Ciclo Orientado Parte 2