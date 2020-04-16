Clase del 16 de abril

Ciclo Inicial Parte 1

Temas

JUGAR A DESCIFRAR SONIDOS DE ANIMALES  // JUEGO DRAMÁTICO CON EL CARTERO  // LEE UN CUENTO  // DESCUBRIMOS SONIDOS  //  JUEGO DE OFICIOS: CARPINTERO

Ciclo Inicial Parte 2

 

1° Grado Parte 1

Temas
RECONOCEMOS FIGURAS GEOMÉTRICAS A PARTIR DE DISTINTAS CARACTERÍSTICAS MATEMÁTICAS  //  OBJETOS EN EL AULA. OBJETOS QUE HAYA EN SUS CASAS  //  DIBUJEN LA MESA Y ESCRIBAN  //  BÚSQUEDA A MODO DE JUEGO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS EN SUS CASAS  // CONDICIONES DE VIDA EN DIFERENTES ESPACIOS GEOGRÁFICOS  //  ENTREVISTA TELEFÓNICA CON PRODUCTOR RURAL  //  LEE CUENTO  //  TRABAJOS Y LAS PUBLICIDADES  //  LA PUBLICIDAD EN LA RADIO Y LA TELEVISIÓN  //  ENTREVISTAMOS A ARTURO CUADRADO. LOCUTOR

1° Grado Parte 2

 

2° y 3° Grado Parte 1

Temas

EJERCICIO DE MEMORIA: GRABEN Y MANDEN LA PARTE QUE HAYAN ELEGIDO  //  RECURSOS NATURALES DE NUESTRO PAÍS  //  UNA CONCIENCIA AMBIENTAL  //  SITIOS DECLARADOS COMO PATRIMONIO EN NUESTRO PAÍS  //  PATRIMONIOS CULTURALES: El TANGO  //  El LUNFARDO  //  DESAFÍOS CON SUMAS Y RESTAS  //  CUENTAS MENTALES

El cuento: Planteo –  Nudo – Desenlace – Personajes – Argumento  //  INVENTAR UN PERSONAJE RARO QUE SEA MITAD PERSONA MITAD ANIMAL

2° y 3° Grado Parte 2

 

4° y 5° Grado Parte 1

Temas

RECURSOS NATURALES. EL AGUA  //  DISTINTAS FUNCIONES Y USOS PARA EL DESARROLLO HUMANO  //  CIUDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ORILLAS DEL RÍO  //  Identificar sonidos: RURAL O URBANO  //  LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE  //  CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL Y DEL AGUA

ENTREVISTA AL INGENIERO AGRÓNOMO OCTAVIO PÉREZ PARDO  //  PERIODISTA ESPECIALIZADA EN ECOLOGÍA Y AMBIENTE, LAURA ROCHA  //  MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN  //  TABLA DE PITÁGORAS  //  LEE UN POEMA DE ELSA BORNEMANN  //  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

4° y 5° Grado Parte 2

 

6° y 7° Grado Parte 1

Temas

DERECHO A LA LIBERTAD: LA POBLACIÓN AFRO EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XIX  // NOTA CON FEDERICO PITA, PRESIDENTE DE DIAFAR (DIÁSPORA AFRICANA EN LA ARGENTINA)  Y DEL INADI  //  SISTEMATIZAR RELACIONES NUMÉRICAS Y PROPIEDADES DEL CAMPO MULTIPLICATIVO  //  ACOTACIONES A LOS ACTORES Y AL ESCENÓGRAFO  //  CÓMO ACTÚAN O HABLAN LOS PERSONAJES  //  ANALIZAR LETRA DE CANCIÓN  //  QUIQUE PESOA LEE

6° y 7° Grado Parte 2

 

Ciclo Secundario Básico Parte 1

Temas

REPASO: NÚMEROS Y OPERACIONES. INTERPRETAR, REGISTRAR, COMUNICAR Y COMPARAR NÚMEROS ENTEROS  //  ENTREVISTA TELEFÓNICA A NADIA ZYNCENKO, PRONOSTICADORA Y METEORÓLOGA  //  NOTA CON EL HISTORIADOR LEANDRO MORGENFELD  //  RELACIONES CON LOS VECINOS  // LECTURA DE ALEJANDRO APO

Ciclo Secundario Básico Parte 2

 

Ciclo Orientado Parte 1

Temas

REPASO DEL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS  //  LEE “ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA FANTÁSTICA”

Ciclo Orientado Parte 2

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